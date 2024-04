Braunschweig. Leichte Entwarnung bei Eintracht Braunschweigs Verteidiger: Die Chancen, dass der Finne fit wird für Düsseldorf, sind wieder gestiegen.

Die Sorgenfalten verlieren ein wenig an Tiefe: Robert Ivanov ist bereits am Donnerstag wieder ins Training von Eintracht Braunschweig zurückgekehrt. Am Vortag hatte der Verteidiger die Einheit noch abbrechen müssen nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Jannis Nikolaou. Jetzt scheint es, als könnte Daniel Scherning am Sonntag beim Zweitliga-Auswärtsspiel in Düsseldorf (13.30 Uhr) auf Ivanov setzen. Zum Glück, werden die Blau-Gelben erleichtert seufzen.

Denn mit Ermin Bicakcic und Nikolaou fehlen der Eintracht zwei Verteidiger, die es zuletzt beim 5:0-Sieg gegen SV Elversberg gut gemacht hatten. Beide sahen ihre jeweils fünfte gelbe Karte der Saison und stehen Trainer Scherning erst in der Woche drauf beim Derby gegen Hannover 96 wieder zur Verfügung. Daher ist es umso wichtiger, dass Ivanov gegen Düsseldorf dabei ist.

Der finnische Nationalspieler, der seinerseits gegen Elversberg gelbgesperrt gefehlt hatte, dürfte bei der Fortuna in die Dreierkette rücken, sollte er keinen gesundheitlichen Rückschlag erleiden. Hasan Kurucay, Doppeltorschütze gegen Elversberg, ist in der letzten Verteidigungslinie ohnehin gesetzt. Und wer übernimmt den dritten Platz?

Sebastian Griesbeck ist ein Kandidat, vielleicht der erste. Der 33 Jahre alte Allrounder kann in der Defensive so ziemlich jede Position spielen. Mit seiner Zweikampfhärte und Kopfballstärke wäre er ein logischer Abwehrkandidat im Duell mit der besten Offensive der Liga. Saulo Decarli kommt ebenfalls infrage, hatte aber in seinen jüngsten Auftritten nicht konstant überzeugt. Danilo Wiebe und Niklas Tauer sind laut Scherning ebenfalls Kandidaten für einen Platz in der Dreierkette.

Im Derby gegen Hannover sind dann Bicakcic und Nikolaou zurück. Eine weitere Gelbsperre droht derzeit keinem Braunschweiger mehr.

