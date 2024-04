Braunschweig. Robert Ivanov wird in Düsseldorf wieder dabei sein, Jannis Nikolaou und Ermin Bicakcic nicht. Der sah eine „doofe gelbe Karte“. Mit Auge?

Robert Ivanov fehlte der Eintracht im Zweitliga-Spiel gegen SV Elversberg. Der finnische Verteidiger hatte vor der Länderspielpause in Paderborn beim Braunschweiger 2:1-Sieg seine fünfte Gelbe gesehen und verfolgte die 5:0-Gala seiner Teamkollegen gegen den Aufsteiger am Samstagnachmittag von der Tribüne aus mit. Jannis Nikolaou ersetzte ihn in der Dreierkette nahezu fehlerlos.

Beim Auswärtsspiel in Düsseldorf am Sonntag wird Ivanov wieder dabei sein, seine Buße ist getan. Nikolaou allerdings wird dann fehlen, der Kapitän sah seinerseits gegen Elversberg in Hälfte 2 nach einem harten Einsteigen berechtigerweise seine fünfte Gelbe. Und Nikolaou ist nicht der einzige Braunschweiger, der nun passen muss. Auch Ermin Bicakcic muss in Düsseldorf aussetzen.

Der Routinier ließ sich in der Endphase der Partie gegen Elversberg etwas zu viel Zeit beim Ausführen eines Freistoßes und bekam Gelb wegen Spielverzögerung. War das Absicht, um im Derby gegen Hannover nach dem Spiel gegen Düsseldorf auf jeden Fall dabei zu sein? Bicakcic selbst sagte dazu nichts, sein Trainer wiederum schon. „Ermins gelbe Karte war auf jeden Fall doof“, sagte Daniel Scherning lachend. Ob sie aber „im Gesamtkontext clever war“, sollen andere beurteilen, so der Coach.

Heißt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Bicakcic die gelbe Karte mit Auge gezogen hat. So ist er im Derby gegen Hannover in jedem Fall dabei. Auch Nikolaou ist dann wieder spielberechtigt. Zur Erinnerung: Nikolaou war es, der vor einem Jahr mit seinem Tor für den 1:0-Derbysieg gesorgt hatte.

Wie könnte Braunschweigs Abwehr in Düsseldorf nun aussehen? Kurucay dürfte gesetzt sein, Rückkehrer Ivanov ebenso. Dazu ist ein Einsatz von Sebastian Griesbeck, der wegen leichter Probleme gegen Elversberg passen musste, laut Scherning „nicht ausgeschlossen“. Und: „Wir haben weitere Alternativen mit Saulo Decarli, Danilo Wiebe, Niklas Tauer. Jetzt müssen die rein, die die ganze Zeit mit den Hufen gescharrt haben.“

