Braunschweig. Eintracht Braunschweig sollte aus den letzten sieben Spielen vier Siege holen, um sicher zu gehen, kommentiert Leonard Hartmann.

Das Rennen im Kampf um den Klassenerhalt in Liga 2 ist dermaßen eng, dass am Ende der Spielzeit wohl sogar mehr als die berühmten 40 Punkte nötig sein werden, um den Ligaverbleib zu sichern. Heißt: Eintracht sollte aus den letzten sieben Spielen vier Siege holen, um sicher zu gehen, dass es auch im dritten Jahr in Folge wieder Zweitliga-Fußball in Braunschweig gibt. Dass die Mannschaft das Zeug dazu hat, stellte sie am Samstag gegen Elversberg eindrucksvoll unter Beweis.

Sie zeigte genau die Tugenden, die es im Abstiegskampf braucht: starke Standards, konsequente Zweikämpfe, hohe Laufarbeit und eine Überzeugung ins eigene Tun. Das 0:3 im Hinspiel markierte den Tiefpunkt der Saison, das Rückspiel nun die beste Partie - bisher. Die Blau-Gelben haben die Messlatte hochgelegt und noch sieben weitere Möglichkeiten, sie zu überbieten.

Dabei geht es in erster Linie nicht darum, spielerische Glanzlichter zu setzen. Klar, jeder Fußballer und jeder Stadionbesucher freut sich über wunderbar herausgespielte Treffer. Aber entscheidend ist nicht, wie die Tore fallen, sondern dass sie überhaupt fallen. Und dass sich Eintracht in der Abstiegskampf-Kerndisziplin Standards im Vergleich zum Saisonstart unheimlich verbessert hat, erhöht die Klassenerhalts-Wahrscheinlichkeit enorm.

Die nächsten Gegner aus Düsseldorf und Hannover haben noch hohe Ziele

Die Braunschweiger müssen aber wachsam sein. Sie müssen die richtige Balance finden. Sie dürfen und sollen den Moment genießen, denn ein 5:0-Sieg, der auch noch den Sprung vom Abstiegsplatz ans sichere Ufer mit sich bringt, gelingt nur selten. Aber sie dürfen sich keineswegs zurücklehnen.

Die nächsten Gegner aus Düsseldorf und Hannover haben es in sich und selbst noch hohe Ziele. Zuversichtlich stimmt, dass sich in den Gesprächen mit der Eintracht auch nicht der Eindruck einstellt, dass sie nachlassen könnten. Genießen: Ja, bitte. Zurücklehnen: Bloß nicht.

