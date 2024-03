Braunschweig. Eintracht Braunschweig empfängt am Freitag Hansa Rostock. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen und kündigt Sperrungen an. Warum?

Die Jagd nach Punkten geht weiter: Eintracht Braunschweig, zuletzt neben der sportlichen Entwicklung auch wegen der Vorfälle rund um das Spiel gegen Hertha BSC Berlin in den Schlagzeilen, erwartet am Freitagabend in der Löwenstadt als Gast Hansa Rostock. Die Zweitliga-Partie im Stadion an der Hamburger Straße wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Im Vorfeld der Begegnung mit dem Club aus dem Ostseestadion hat Eintracht-Trainer Daniel Scherning in dieser Woche unter anderem verraten, was er von Saulo Decarli hält. Mit Blick auf die Aufstellung der Eintracht am Freitag wird zudem auch über einen Wechsel spekuliert.

Ob es diesen geben wird, ist noch nicht sicher. Das wird erst am Freitagabend kurz vor dem Anpfiff der Partie der Eintracht gegen die Rostocker feststehen. Was allerdings jetzt schon klar ist: Am Spieltag am Freitag kann es im Rahmen des Heimspiels der Eintracht gegen Hansa Rostock während der An- und Abreise der Fans zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Hamburger Straße kommen. Dies hat die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Verkehrsbehinderungen wegen Eintracht-Spiel: Wann welche Straßen Freitag dicht sind

Demnach wird es vor dem Spiel während der Anreise der Fans zum Duell zwischen der Eintracht und Hansa Rostock ab etwa 16 Uhr zu temporären Sperrungen der Hamburger Straße stadtauswärts in Höhe des Stadions kommen. Nach dem Spiel, also ab etwa 20.15 Uhr, wird die Hamburger Straße ab der Anschlussstelle der A392 für Verkehrsteilnehmer, die stadtauswärts fahren gesperrt sein, sodass diese auf die A392 geleitet werden.

Ebenfalls, so die Polizei weiter, können Autofahrer, die aus Richtung Norden kommen, in dieser Zeit nicht von der Hamburger Straße in die Siegfriedstraße einfahren. Zudem wird es zeitweise nicht möglich sein, nach dem Spiel aus der Straße Am Schwarzen Berge kommend auf die Gifhorner Straße stadtauswärts zu fahren.

Nach Abpfiff des Eintracht-Spiels gegen Rostock: Das müssen Stadionbesucher auch noch beachten

Zudem gilt: Für Stadionbesucher, die den sogenannten Parkplatz „P2“ nutzen oder auf dem Gelände der Tankstelle an der Ecke Rheingoldstraße parken, erfolgt die Abreise nach dem Spiel entgegen der Fahrtrichtung auf der Hamburger Straße bis zur Kreuzung Siegfriedstraße, um dann durch Polizeikräfte wieder in den normalen Verkehr geleitet zu werden.

red