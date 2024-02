Braunschweig. Bereits während des Spiels kam es zu Auseinandersetzungen. Nach Spielende eskalierte die Situation. Fan-Gruppierungen erheben schwere Vorwürfe.

Zum Ende des Spiels von Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC hat es schwere Ausschreitungen, zunächst zwischen Fans beider Lager, Ordner und Polizei gegeben. Laut Pressemitteilung der Polizei kam es in der 90. Minute zu Handgreiflichkeiten von Hertha- und Eintracht-Fans, als beide Lager im Bereich der Nordkurve Zäune überstiegen und versuchten, aufeinander loszugehen. Einsatzkräfte konnten die Lager schnell trennen und die Situation beruhigen, so die Polizei. Beamte nahmen einen Eintracht-Anhänger fest, nachdem dieser eine Ordnerin tätlich angegriffen haben soll.

Nach Spielende ist es hinter der Südkurve des Eintracht-Stadions zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Eintracht Braunschweig gekommen, teilt die Polizei mit. Einsatzkräfte seien daraufhin eingeschritten, um die Lage zu beruhigen – zunächst mit Erfolg, so die Polizei. 200 Eintracht-Fans sollen sich dann „solidarisch zusammengeschlossen haben“ und einen Polizisten angegriffen haben. Unter Anwendung von „unmittelbarem Zwang“ habe man die Anhänger zurückgedrängt. Die Situation eskalierte und Fans griffen Polizisten an, warfen Gegenstände und versuchten, festgenommene Fans zu befreien, heißt es in der Mitteilung.

Mithilfe von hinzugezogenen Einsatzkräften, unter anderem einer Reiterstaffel, konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Nach Angaben der Polizei wurden 13 Beamte verletzt, wovon vier nicht mehr dienstfähig seien. Eine Einsatzbeamtin wurde mit Verdacht auf eine Fraktur der Hand in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Polizeipferd wurde ebenfalls verletzt. Auch auf der Seite der Fanszenen soll eine Person verletzt sein, dieser wurde in ein Krankenhaus geliefert. Die Polizei nahm mehrere Personen fest und sicherte die Personalien.

Fangruppierungen beider Lager kritisieren den Polizeieinsatz

Die Blau-Gelbe-Hilfe von Eintracht Braunschweig erhebt in einem Instagram-Beitrag schwere Vorwürfe. Sie bezeichnet den Polizeieinsatz in einem Post als massiv übertrieben, mehrere Eintracht-Fans sollen schwer verletzt sein. Auch das Fanprojekt-Braunschweig kritisiert auf Facebook den Einsatz der Polizei. Zwei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) sollen nach dem Spiel Ultras am Ausgang gehindert haben. Auch sie berichten von verletzten Fans, betroffen seien auch unbeteiligte Personen. „Das gab es in Braunschweig noch nie“, heißt es in dem Beitrag. Die Fanhilfe von Hertha BSC bezeichnet den Polizeieinsatz in einem Post auf X (ehemals Twitter) ebenfalls als unverhältnismäßig.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Fitnessland Braunschweig erstreitet fast 1 Million vor Gericht

Diese Dienstwagen fahren Politiker aus der Region Braunschweig

Anwalt von Christian B. ist von dessen Unschuld überzeugt

Wolfsburger Schützenfest: Das sind die Top-Attraktionen

Gifhorner Mühlenmuseum hat jetzt ein Drive-In für Brot

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

Dieser Artikel wird aktualisiert