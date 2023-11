Braunschweig. Kommentar: „Pfitze“ gebührt Dank, dass er sich als Schutzmauer zur Verfügung gestellt hat – für die Urheber der blau-gelben Misere.

Was machen Menschen, wenn sie einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind? Sie errichten eine Schutzmauer – auch im übertragenen Sinn. So haben es auch die Verantwortlichen von Eintracht Braunschweig gemacht. Allerdings war die Mauer in diesem Fall aus Fleisch und Blut, für Leidenschaft und Grätschen bekannt und hört auf den Namen Marc Pfitzner. In einer schier aussichtslosen Lage hat der 39-Jährige vorübergehend der Trainerposten übernommen. Was blieb ihm auch anderes übrig?