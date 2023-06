Eintracht holt Nationalspieler Ivanov – Das ist der Benko-Ersatz

Braunschweig. Robert Ivanov unterschreibt bis 2025 bei Eintracht Braunschweig. Zuletzt spielte er in Polen – und ist Stammspieler in Finnlands Nationalteam.

Am Donnerstagabend verkündete Eintracht Braunschweig den Abgang von Filip Benkovic. Nur eine Nacht später gab der Fußball-Zweitligist bekannt, wer in die Fußstapfen des Kroaten steigen soll: Der finnische Nationalspieler Robert Ivanov. Der Innenverteidiger unterschreibt bei den Blau-Gelben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Ein langer Innenverteidiger für Eintracht Braunschweig

Benkovic’ Stärken lagen klar auf der Hand. Der 25-Jährige war Kopfballstark, robust im Zweikampf und er brachte die nötige Ordnung mit. Dieses Profil ist schwer zu ersetzen – vor allem für einen Zweitligisten, für den es zunächst nur um den Klassenerhalt geht. Ivanov soll nun der Mann dafür sein. Mit 1,97 Meter überragt der 28-Jährige seinen Vorgänger sogar noch einmal um drei Zentimeter. „Robert ist ein Spieler mit extrem guten Defensivqualitäten, der auf jeder Höhe verteidigen kann und darüber hinaus auch über einen guten Spielaufbau verfügt. Er wird uns mit seiner Körpergröße auch bei Standardsituationen offensiv wie defensiv weiterhelfen können“, sagt Eintrachts Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.

Ivanov kam in der finnischen Hauptstadt Helsinki zur Welt. Zwischen 2016 und 2020 lief er für den FC Honka in der ersten finnischen Liga auf. 146 Spiele und 18 Tore stehen in diesem Zeitraum in seiner Statistik. Im Anschluss folgte sein erster Wechsel ins Ausland. Für Warta Posen war er drei Jahre lang Stammspieler. Wenn Ivanov auflief, spielte er fast immer durch. In Polens Eliteliga Ekstraklasa absolvierte er 87 Spiele. Zwei Tore steuerte er bei. Die vergangenen Spielzeit beendete sein Team auf Rang 8. Am 30. Juni läuft sein Vertrag aus – eine Ablösesumme wird für die Löwen also nicht fällig.

Robert Ivanov lief 20 Mal für Finnlands Nationalmannschaft auf

Nun folgt also der nächste Schritt für den Innenverteidiger. Es geht nach Deutschland. Das sei immer ein Traum Ivanovs gewesen, wie er sagt. Und „mit dem Wechsel zur Eintracht geht für mich dieser Traum in Erfüllung. Ich kann es kaum erwarten, vor den großartigen Fans an der Hamburger Straße zu spielen und die Farben dieses Traditionsvereins zu tragen“.

Eine „erfolgreiche gemeinsame Zeit“ prognostiziert der 28-Jährige. Die wird er brauchen, schließlich will Ivanov sicherlich seine Karriere in der finnischen Nationalmannschaft fortsetzen. Für die debütierte er im Januar 2019. Seit März 2023 ist er dort Stammspieler. Insgesamt lief der Innenverteidiger 20 Mal für Finnland auf – zuletzt am 28. März 2023 beim 1:0-Sieg gegen Nordirland. Er steht zudem im aktuellen Kader des Nationalteams, das am Donnerstagabend (18 Uhr) im EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien antreten wird.

