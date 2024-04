Wolfsburg. Die 400-Meter-Spezialistin des VfL Wolfsburg fliegt mit dem Nationalteam auf die Bahamas, wo am 4./5. Mai die World Relays stattfinden.

400-Meter-Ass Luna Thiel wurde vom deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für die World Relays, die inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften, auf den Bahamas nominiert. Die 24 Jahre alte Sprinterin ist die erste vom VfL Wolfsburg, die für Nassau (4./5. Mai) nominiert wurde, wahrscheinlich aber nicht die letzte.

Ausschlaggebend waren laut Verband die Eindrücke aus dem Trainingslager im spanischen La Palma. Thiel ist eine von sechs Nominierten, ihre Chancen auf einen Startplatz für die 4x400m-Staffel dürften aber gut stehen. Sie war in den vergangenen Jahren eigentlich immer mit dabei, hat konstant abgeliefert. Für die 4x400m-Mixedstaffel dürfte es angesichts der starken Konkurrenz um die Berlinerinnen Skadi Schier und Alica Schmidt vermutlich nicht reichen.

Auch Deniz Almas und Nele Jaworski können es zu den World Relays schaffen

An diesem Wochenende steigen in Jacksonville/USA die entscheidenden Wettkämpfe vor der Nominierung für die 4x100m-Staffeln. Im DLV-Trainingslager in Florida sind mit Nele Jaworski und Denis Almas zwei VfLer dabei, die sich ebenfalls für die World Relays qualifizieren können. Almas ist ein sicherer Staffelläufer, der auch bei Olympia 2021 in Tokio zum Aufgebot gehört hatte.

Jaworski hat dagegen allenfalls Außenseiterchancen. Bereits ihre Nominierung für das Trainingscamp in Clermont war eine große Überraschung. In Jacksonville gehen sowohl Almas als auch Jaworski in der Staffel und über 100 m an den Start.

Auf den Bahamas wird dann ein Großteil der Staffel-Startplätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben.