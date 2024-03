Hannover. Sie fahren nach Paris! Die deutschen Handballer haben sich mit dem 34:31-Sieg über Österreich für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Als das große Ziel erreicht war, lagen Deutschlands Handballer sich in den Armen. Die knapp 10.000 Zuschauer in der Arena in Hannover klatschten und Bundestrainer Alfred Gislason herzte sein Betreuerteam. Es war geschafft, die deutschen Handballer werden ab dem 26. Juli bei den Olympischen Sommerspielen in Paris dabei sein. Mit dem 34:31 (18:15)-Erfolg gegen Österreich war die entscheidende Hürde beim Vier-Nationen-Qualifikationsturnier genommen und damit wurde auch Gislasons neuer Vertrag bis zur Heim-WM 2027 aktiv. Der 64-Jährige wird weiter versuchen, das junge und hochtalentierte Team zurück in die Reihe der ganz großen Nationen zu führen.

Erst verhinderte die Niederlage gegen Schweden im Bronze-Spiel der EM im Januar die direkte Olympia-Qualifikation, dann kam bei der Strafrunde über das Vier-Nationen-Turnier in Hannover am Samstag noch eine 30:33-Niederlage gegen Kroatien hinzu, die das Team von Alfred Gislason am Folgetag zum Sieg gegen das Nachbarland verdammte. Ein Alles-oder-Nichts-Spiel, bei dem es auch darum ging, geknickte Egos aufzurichten und mit einem positiven Gefühl Richtung Sommer zu gehen.

Deutsche Handballer zeigen richtige Reaktion

Bundestrainer Alfred Gislason. © dpa | David Inderlied

Gegen Österreich zeigte sein Team die richtige Reaktion nach dem Kroatien-Debakel einen Tag zuvor, bei dem Golla & Co. nach einem krassen Fehlstart auch eine beherzte Aufholjagd nicht mehr reichte. Diesmal gab es zwar ebenfalls ernüchternde Anfangsminuten, doch nach dem 0:2-Rückstand löste Julian Köster mit seinem Anschlusstreffer den Knoten.

Das deutsche Team war vor den Österreichern um den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Robert Weber, den Kieler Torjäger Nikola Bilyk und Torwart Constantin Möstl gewarnt. Letzterer hatte eine überragende EM gespielt und war einer der Gründe für den aus deutscher Sicht peinlichen 22:22-Dämpfer in der Hauptrunde im Januar. Nun aber ging es nicht nur um eine Revanche, sondern um die Olympia-Teilnahme – und das deutsche Team ging ab der dritten Minute entsprechend motiviert zu Werke. Es zauberte gar mehrfach, eine Ballstafette über Julian Köster, Johannes Golla und schließlich Lukas Mertens führte zum 5:3 (4.), per Kempa-Trick traf Renars Uscins zum 10:8 (16.). Dazu lieferte Andreas Wolff eine starke Leistung und entschärfte so manche gute Aktion der Österreicher.

Deutsche Handballer bleiben stabil

Konzentriert ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. David Späth hütete das deutsche Tor und feierte jede seiner Paraden ausufernd, die Zuschauer schrien begeistert. Vorne trafen Köster, Lukas Zerbe und Jannik Kohlbacher - 22:18 stand es in der 37. Minute, 27:23 in der 47. Das deutsche Team blieb bis dahin stabil, hielt dem Drängen der Österreicher stand. Um die 50. Minute herum wurde es wieder enger, zwei Tore betrug der Abstand nur noch. Auf den Rängen wurde gezittert und gegen die Nervosität angeklatscht. Auf dem Feld behielt das Gislason-Team die Nerven. Mit dem 33:30 durch Lukas Zerbe in der 60. Minute war die Vorentscheidung gefallen - und das Olympiaticket gebucht.