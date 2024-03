Hannover. Die deutschen Handballer müssen um Olympia und die Zukunft des Bundestrainers bangen. Gegen Kroatien setzte es eine 30:33-Niederlage.

Die Zuschauer in der Arena in Hannover hatten alles gegeben. Sie hatten sich Hände fast wund geklatscht, sie hatten ihre Stimmen beim „Deutschland, Deutschland“-Rufen fast bis zur Heiserkeit verausgabt. Sie standen, sie schrien. Doch es nutzte nichts. Die deutschen Handballer verloren am Samstagmittag beim Olympia-Qualifikationsturnier mit 30:33 (10:16) gegen Kroatien. Die Sommerspiele in Paris sind somit ein ganzes Stück in die Ferne gerückt, nun muss an diesem Sonntag unbedingt ein Sieg im abschließenden Spiel gegen Österreich her (14.10 Uhr/ARD), um das zweite Ticket hinter den so gut wie sicher qualifizierten Kroaten noch zu ergattern und damit auch die Zukunft von Bundestrainer Alfred Gislason zu sichern. Bei einer Niederlage ist Schluss. Keine Olympia-Teilnahme für Deutschland, kein Gislason mehr an der Seitenlinie.

Der 64-Jährige hatte ohnehin in den Anfangsminuten den Eindruck gemacht, dass er lieber an einem anderen Ort sein würde. Er schrie, schüttelte den Kopf, gestikulierte wild. Von einem Fehlstart seines Teams zu sprechen, wäre eine glatte Untertreibung. Erst kurz vor dem Beginn der sechsten Minute gelang dem deutschen Team das erste Tor durch Juri Knorr. Die Kroaten hatten den Ball da schon vier viermal in die Maschen hinter Torwart Andreas Wolff gedrescht. In der Abwehr hatte das Team um Kapitän Johannes Golla keinen Zugriff, im Angriff verzweifelte das Gislason-Team an der offensiven Deckung des Gegners.

Deutsche Handballer trafen auf Erfolgstrainer

Während Gislason kopfschüttelnd an der deutschen Bank auf und ab lief, ballte Dagur Sigurdsson immer wieder die Faust. Wenn sein Kapitän Domagoj Duvnjak mal wieder die Lücke in der deutschen Defensive fand, wenn Torhüter Dominik Kuzmanovic wieder einen Ball zur Seite lenkte oder Mario Sostaric mal wieder von der Seite einnetzte. Der 50-jährige Isländer hatte die kroatische Mannschaft erst vor wenigen Tagen übernommen, verzichtete dafür sogar auf eine bereits sichere Olympia-Teilnahme mit Japan. Deutschland hatte er 2016 zum EM-Titel und Olympia-Bronze geführt – nun sorgte der Ex-Bundestrainer mit seinem neuen Team dafür, dass der Deutsche Handball-Bund in eine veritable Krise stürzen könnte…

Mit zunehmender Spieldauer fand das deutsche Team besser ins Spiel, doch die Kroaten blieben nervenstark. Jeder Treffer von Deutschland wurde mit einem kroatischen Tor beantwortet. 10:16 zur Halbzeitpause – das war deutlich.

Deutsche Handballer mit starker Aufholjagd

Beim jüngsten Aufeinandertreffen hatten die Kroaten das deutsche Team mit 30:24 demontiert. Und das ausgerechnet bei der Heim-EM im Januar in der Kölner Arena, in der eine deutsche Auswahl zuvor noch nie verloren hatte. Allerdings: Das Spiel war damals ein eigentlich unbedeutendes, schon vor dem letzten Hauptrundenspiel war Deutschland für das Halbfinale qualifiziert. Nun aber ging es um die Teilnahme am bedeutendsten Sportturnier der Welt. Und nach der Pause schien das auch in den Köpfen angekommen zu sein. Mit frischem Personal kämpfte sich das deutsche Team Tor um Tor heran. Sebastian Heymann ging mit Wucht zum Tor, Jannik Kohlbacher traf und Renars Uscins schloss an die starke Leistung aus dem Algerien-Spiel von Donnerstag an (41:29). Zwei Tore trennten die Kontrahenten nur noch in der 45. Minute (21:23), die sensationelle Aufholjagd sorgte bei den knapp 10.000 Zuschauern für Begeisterung. Der Zwei-Tore-Vorsprung der Kroaten – er wollte aber nicht schmelzen. Bis zum Ende klatschten die Zuschauer trotzdem. Und verließen dann enttäuscht die Halle.