Essen. Vom 14. Juni bis 14. Juli richtet Deutschland die Fußball-Europameisterschaft aus. Hier gibt‘s alle Infos zu Gruppen, Spielplan, Modus

Die EM 2024 wird vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt. Bereits 1988 wurde die EM von Deutschland ausgerichtet, Europameister wurde die Niederlande.

wird vom 14. Juni bis 14. Juli in ausgetragen. Es ist das 17. Endrunden-Turnier, bei dem die Uefa den Europameister ermittelt. Bereits 1988 wurde die EM von Deutschland ausgerichtet, wurde die Niederlande. 24 Mannschaften nehmen an der EM 2024 teil, neben dem Gastgeber Deutschland unter anderem Titelverteidiger Italien, Vize-Weltmeister Frankreich, der wie Deutschland dreimalige Europameister Spanien sowie England und Portugal.

teil, neben dem Gastgeber Deutschland unter anderem Titelverteidiger Italien, Vize-Weltmeister Frankreich, der wie Deutschland dreimalige Europameister Spanien sowie England und Portugal. Die EM 2024 wird in zehn deutschen Städten ausgetragen: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart.

wird in zehn deutschen Städten ausgetragen: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. Die EM 2024 beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München. Die weiteren Turnierphasen: Vorrunde (14. bis 26. Juni).

Die EM 2024 wirft ihre Schatten voraus: Die Fußball-Fans in Deutschland wissen inzwischen, wann sie sich in diesem Sommer Urlaub nehmen müssen, um die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Heim-Europameisterschaft zu unterstützen. Deutschland eröffnet am 14. Juli die EM mit dem Spiel gegen Schottland, danach geht es in der Vorrunde noch gegen Ungarn (19. Juni) und die Schweiz (23. Juni).

Der EM-Pokal in Sichtweite von Bundestrainer Julian Nagelsmann: Bei der Gruppenauslosung im Dezember in Hamburg kam er der Trophäe schon ganz nahe. © firo Sportphoto | Jürgen Fromme

EM 2024: Wann beginnt die Gruppenphase?

Ob die Heim-EM 2024 genauso wie die Weltmeisterschaft 2006, als Deutschland im eigenen Land Dritter wurde, ein Sommermärchen wird? In den zehn Gastgeberstädten – Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart – wird reichlich Möglichkeiten zum Public Viewing geben.

Wann beginnt das Turnier? Wann spielt Deutschland? Welche Spiele sind an welchem Tag? Wie ist der Modus? Wie sind die Ergebnisse, wie steht’s in der Tabelle? All diese Infos bekommen Fans hier. Der Überblick:

EM 2024: Das sind die Gruppen

Gruppe A: Deutschland, Schweiz, Schottland, Ungarn

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: England, Slowenien, Dänemark, Serbien

Gruppe D: Frankreich, Niederlande, Österreich, Sieger Play-off A (Wales – Finnland, Polen – Estland)

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Sieger Play-off B (Bosnien-Herzegowina – Ukraine, Island – Israel)

Gruppe F: Portugal, Türkei, Tschechien, Sieger Play-off C (Georgien – Luxemburg, Griechenland – Kasachstan)

EM 2024: Wann ist das Eröffnungsspiel mit Deutschland?

Das EM-Turnier 2024 wird in München eröffnet, wenn am 14. Juni Deutschland und Schottland aufeinander treffen. © Marcel Engelbrecht/firo Sportphoto | Marcel Engelbrecht

Der Spielplan, Gruppenphase

Freitag, 14. Juni

Gruppe A: Deutschland - Schottland (München/Munich Football Arena, 21 Uhr)

Samstag, 15. Juni

Gruppe A: Ungarn - Schweiz (Köln/Cologne Stadium, 15 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Kroatien (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe B: Italien - Albanien (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Sonntag, 16. Juni

Gruppe D: Play-off-Sieger A – Niederlande (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe C: Slowenien - Dänemark (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe C: Serbien - England (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Montag, 17. Juni

Gruppe E: Rumänien - Play-off-Sieger B (München/Munich Football Arena, 15 Uhr)

Gruppe E: Belgien - Slowakei (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe D: Österreich - Frankreich (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 21 Uhr)

Dienstag, 18. Juni

Gruppe F: Türkei - Play-off-Sieger C (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe F: Portugal - Tschechien (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

EM 2024: Wann spielt Deutschland gegen Ungarn?

Forza Italia: Die Squadra Azzurra feierte 2021 den Titel bei der Europameisterschaft in England, reist also als Titelverteidiger zum EM 2024 nach Deutschland. © dpa | Mauro Scrobogna

Mittwoch, 19. Juni

Gruppe B: Kroatien - Albanien (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe A: Deutschland - Ungarn (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe A: Schottland - Schweiz (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Donnerstag, 20. Juni

Gruppe C:

Slowenien - Serbien (München/Munich Football Arena, 15 Uhr)

Gruppe C: Dänemark - England (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe B: Spanien - Italien (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Freitag, 21. Juni

Gruppe E:

Slowakei - Play-off-Sieger B (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 15 Uhr)

Gruppe D: Play-off-Sieger A - Österreich (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe D: Niederlande - Frankreich (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Samstag, 22. Juni

Gruppe F:

Play-off-Sieger C – Tschechien (Hamburg/Volksparkstadion, 15 Uhr)

Gruppe F: Türkei - Portugal (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe E: Belgien - Rumänien (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

EM 2024: Wann spielt Deutschland gegen die Schweiz?

Sonntag, 23. Juni

Gruppe A:

Schweiz - Deutschland (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 21 Uhr)

Gruppe A: Schottland - Ungarn (Stuttgart/Stuttgart Arena, 21 Uhr)

Montag, 24. Juni

Gruppe B:

Kroatien - Italien (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

Gruppe B: Albanien - Spanien (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 21 Uhr)

In Gelsenkirchen werden vier EM-Spiele ausgetragen. Die Arena Auf Schalke ist am 30. Juni auch Schauplatz eines Achtelfinals. © firo Sportphoto | firo Sportphoto/Max Ellerbrake

Dienstag, 25. Juni

Gruppe D:

Niederlande - Österreich (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Gruppe D: Frankreich - Play-off-Sieger A (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 18 Uhr)

Gruppe C: England - Slowenien (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Gruppe C: Dänemark - Serbien (München/Munich Football Arena, 21 Uhr)

Mittwoch, 26. Juni

Gruppe E:

Slowakei - Rumänien (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 18 Uhr)

Gruppe E: Play-off-Sieger B - Belgien (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Gruppe F: Tschechien - Türkei (Hamburg/Volksparkstadion, 21 Uhr)

Gruppe F: Play-off-Sieger C - Portugal (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 21 Uhr)

Donnerstag, 27. Juni, und Freitag, 28. Juni: Ruhetag

EM 2024: Wann beginnt die K.o.-Phase mit dem Achtelfinale?

Achtelfinale

Samstag, 29. Juni

Spiel 38: 2. Gruppe A - 2. Gruppe B (Berlin/Olympiastadion, 18 Uhr)

Spiel 37: 1. Gruppe A - 2. Gruppe C (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Sonntag, 30. Juni

Spiel 40: 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F (Gelsenkirchen/Arena Auf Schalke, 18 Uhr)

Spiel 39: 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F (Köln/Cologne Stadium, 21 Uhr)

Montag, 1. Juli

Spiel 42: : 2. Gruppe D - 2. Gruppe E (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 18 Uhr)

Spiel 41: 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C (Frankfurt/Frankfurt-Arena, 21 Uhr)

Dienstag, 2. Juli

Spiel 43: 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D (München/Munich Football Arena, 18 Uhr)

Spiel 44: 1. Gruppe D - 2. Gruppe F (Leipzig/Leipzig Stadium, 21 Uhr)

EM 2024: Wann beginnt das Viertelfinale?

Das Volksparkstadion ist die Heimat des Hamburger SV. Neben vier Vorrundenspielen wird hier auch am 5. Juli ein Viertelfinale ausgetragen. © dpa | Stuart Franklin

Mittwoch, 3. Juli, und Donnerstag, 4. Juli: Ruhetag

Viertelfinale

Freitag, 5. Juli

Spiel 45: Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 (Stuttgart/Stuttgart Arena, 18 Uhr)

Spiel 46: Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 (Hamburg/Volksparkstadion, 21 Uhr)

Samstag, 6. Juli

Spiel 48: Sieger Spiel 40 - Sieger Spiel 38 (Düsseldorf/Düsseldorf Arena, 18 Uhr)

Spiel 47: Sieger Spiel 43 - Sieger Spiel 44 (Berlin/Olympiastadion, 21 Uhr)

Sonntag, 7. Juli, und Montag, 8. Juli: Ruhetag

EM 2024: Wann ist das Halbfinale?

Halbfinale

Dienstag, 9. Juli

Spiel 49: Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 (München/Munich Football Arena, 21 Uhr)

Mittwoch, 10. Juli

Spiel 50: Sieger 47 - Sieger 48 (Dortmund/BVB-Stadion Dortmund, 21 Uhr)

Donnerstag, 11. Juli, Freitag, 12. Juli, und Samstag, 13. Juli: Ruhetag

EM 2024: Wann ist das Finale?

Finale

14. Juli

Spiel 51: Sieger Spiel 49 - Sieger Spiel 50 (Berlin/Olympiastadion, 21 Uhr)

Im Berliner Olympiastadion wird am 14. Juli der Europameister ermittelt. © dpa | Andreas Gora

EM 2024: Wie ist der Modus?

Gespielt wird in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten ziehen direkt in das Achtelfinale ein. Es kommen aber auch vier der sechs Gruppendritten weiter: Für sie wird eine Gruppe erstellt, in der in dieser Reihenfolge die höhere Punktzahl, die bessere Tordifferenz, die größere Anzahl erzielter Tore, die größere Anzahl an Siegen, die Fair-Play-Wertung und zuletzt die Wertung in der EM-Qualifikation über das Weiterkommen entscheiden.