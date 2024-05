Braunschweig. 11 Millionen Euro sind im Jackpot: Haben Sie am Mittwoch, 8. Mai, die Gewinnzahlen richtig getippt und sind jetzt Multimillionär?

Sechs Richtige plus Superzahl bis zum Multimillionenglück: Bei der Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49 am Mittwoch, 8. Mai, sind 11 Millionen Euro im Jackpot. Haben Sie die Chance genutzt und den Jackpot geknackt? In unserer Übersicht finden Sie stets aktuell die jeweils gültigen Zahlen und weitere Informationen zum Glücksspiel Lotto am Mittwoch.

Lotto am Mittwoch: So hoch ist der Jackpot am 8. Mai 2024

Wer sechs Richtige und die korrekte Superzahl gewählt hat, kann sich am Mittwoch, 8. Mai, über 11 Millionen Euro freuen.

Lottozahlen am Mittwoch, 8. Mai 2024 (Ziehung um 18.25 Uhr)

6 aus 49: 3 – 23 – 27 – 30 – 31 – 40

Superzahl: 8

Super 6: 2 – 7 – 3 – 6 – 4 – 0

Spiel 77: 8 – 4 – 5 – 6 – 4 – 4 – 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Wann ist die Ziehung der Lottozahlen am Mittwoch?

Mittwochs findet die Ziehung der Lottozahlen immer um 18.25 Uhr statt. Die Ziehung aus dem Lotto-Studio ist online live zu sehen. In der ARD werden die Lottozahlen etwas später um 19.57 Uhr vor der Tagesschau verkündet.

Wie hoch sind die Quoten von Lotto am Mittwoch?

Die Quoten zur Ziehung von Lotto am Mittwoch werden jeweils am Donnerstag über Lotto.de bekannt gegeben.

Was ist das Spiel 77?

Die Zusatzlotterie Spiel 77 wird zusätzlich zu Lotto „6 aus 49“ durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine siebenstellige Ziffernfolge, die als Gewinnzahl gezogen wird. Der Abgleich von Losnummer und Gewinnzahl erfolgt jeweils von rechts. Wer eine möglichst große Deckung aufweisen kann, kann allein durch diese Ziehung Multimillionär werden, braucht aber ein zusätzliches anderes Lottospiel, etwa „6 aus 49“.

Was ist die Super 6?

Bei Super 6 handelt es sich wie bei Spiel 77 um eine Zusatzlotterie, allerdings mit sechs Zahlen. Wie bei Spiel 77 kann dieses Spiel nicht alleine stehen, es braucht ein weiteres Lottospiel.

Lotto am Mittwoch in Niedersachsen: Bis wann ist eine Teilnahme möglich?

Wer bei Lotto am Mittwoch in Niedersachsen teilnehmen möchte, kann bis 18 Uhr den Spielschein abgeben.

Wie hoch stehen die Chancen auf einen Jackpot?

Die Chance, einen Jackpot abzuräumen, also sechs Richtige plus Superzahl richtig zu haben, liegt bei knapp 1:140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit von drei Richtigen bei 1:63, also fast zwei Prozent.

Das ist die Lotto-Bilanz in Niedersachsen aus dem Jahr 2023

Im vergangenen Jahr konnten sich 140 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Lotteriegewinn in Höhe von mindestens 100.000 Euro freuen. Damit erreichten die Niedersachsen einen Höchststand an Hochgewinnen innerhalb der letzten zehn Jahre. Von den 140 Hochgewinnern haben 26 Spielteilnehmer mit den Lotterieprodukten von Lotto Niedersachsen Gewinne in Millionenhöhe erzielt. Auch hiermit erreichten die Niedersachsen einen Höchststand an Millionengewinnen innerhalb eines Jahres – wie bereits im Jahr 2021.

Mit 5 Millionen Euro erhielt ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Diepholz im April 2023 den höchsten Gewinn, der seit Beginn von „BINGO! – Die Umweltlotterie“ im Jahr 1997 je erzielt wurde. Der höchste Lotterie-Gewinn im Jahr 2023 in Niedersachsen ging mit mehr als 36,5 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 von Eurojackpot an einen Spielteilnehmer aus dem Landkreis Cuxhaven.

Insgesamt wurden in Niedersachsen im Jahr 2023 Gewinne in Höhe von rund 413 Millionen Euro an die Spielteilnehmer ausgeschüttet.

Hier gibt es Hilfe bei Spielsucht

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ein Beratungstelefon geschaltet, wo Betroffene sich an 363 Tagen im Jahr (außer Heiligabend und Silvester) melden können. Außerdem gibt es lokale Anlaufstellen, etwa die Awo-Salto-Suchthilfe in Salzgitter.

red