Schneverdingen. Im Heidekreis ist es am Dienstag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Autofahrer krachte frontal in einen Lkw. Der Polizei-Überblick.

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Dienstag im Landkreis Heidekreis bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verunglückt. Der Mann sei aus bislang unbekannten Gründen am frühen Morgen auf einer Landstraße in Schneverdingen nahe der Ortschaft Wintermoor mit seinem Auto in den herannahenden Lkw hineingesteuert, teilte die Polizei mit. Der 56-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt.

Polizei findet vermissten 21-Jährigen im Kreis Harburg

Ein vermisster 21-Jähriger, der bei einem Autounfall eine schwere Kopfverletzung erlitten hat, ist im Landkreis Harburg gefunden worden. Der junge Mann sei am Montagabend in der Gemeinde Rosengarten intensiv gesucht und in der Nacht nahe seiner Wohnanschrift „den Umständen entsprechend wohlbehalten“ angetroffen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 21-Jährige sei zunächst von Rettungskräften medizinisch betreut worden.

Am späten Montagabend hatte die Polizei mitgeteilt, der Vermisste sei wegen der Verletzung vermutlich orientierungslos und reagiere nicht auf Ansprache. Er sei dringend auf medizinische Hilfe angewiesen und befinde sich möglicherweise in einer lebensbedrohlichen Lage. Ein Großaufgebot der Polizei suchte unter anderem mit Drohnen, Suchhunden und einem Polizeihubschrauber nach ihm.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: