Garbsen. Ein mit zwei Menschen besetzter Reisebus brennt am Montagabend vollständig aus. Die Straße wird in Mitleidenschaft gezogen.

Ein mit zwei Menschen besetzter Reisebus ist am Montagabend auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin vollständig ausgebrannt. In der Folge rechnet die Polizei am Dienstag bei Garbsen mit Verkehrsbehinderungen, wie die Beamten mitteilten. Der rechte Fahrstreifen der A2 zwischen den Anschlussstellen Wunstorf-Luthe und Garbsen bleibe vorerst gesperrt.

Der Bus hatte nach den Angaben mutmaßlich wegen eines technischen Defekts zwischen der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe und der Raststätte Garbsen Feuer gefangen. Dabei sei ein Teil der Straße beschädigt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr alarmiert. „Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung feststellen“, schreibt die Ortsfeuerwehr Dedensen auf Facebook.

Als der Brand ausbrach, waren nach Angaben der Polizei nur zwei Personen im Bus: der Fahrer und ein Mitfahrer. Beide seien unverletzt geblieben. Die Schadenshöhe war am Morgen zunächst nicht abschätzbar. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei aus der Region Hannover vor Ort. Der Einsatz war nach vier Stunden beendet. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

dpa