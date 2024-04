Künftige Lehrerinnen (von links): Lina Mahnke (24) studiert Deutsch und Englisch für Lehramt an Grundschulen. Lynn Sundermeyer (28) ist ist angehende Lehrerin für Deutsch und Sport an Haupt- und Realschulen. Marie Magerkurth (24) wird später Deutsch und Sport an Grundschulen unterrichten. © FMN, privat | Kristin Heine