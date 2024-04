Ahlhorn . Der 33-jährige Verursacher schwebt in Lebensgefahr. Außerdem: Autofahrer kommt von regennasser B3 ab und stirbt.

Bei einem Auffahrunfall in Ahlhorn im Landkreis Oldenburg sind am Samstagnachmittag drei Autofahrer schwer verletzt worden - einer von ihnen schwebt ihn Lebensgefahr. Der 33-Jährige sei in Richtung Sage aus bislang ungeklärter Ursache auf den Wagen vor ihm aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieses Auto wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenstieß. Alle drei Fahrzeuge kamen erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen beiden Autofahrer, 53 und 47 Jahre alt, wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf 48 000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle blieb rund drei Stunden voll gesperrt.

Autofahrer kommt von regennasser B3 ab und stirbt

Ein Autofahrer ist auf der regennassen Bundesstraße 3 im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Er sei am Freitagmittag in der Gemeinde Scheden in der Samtgemeinde Dransfeld in einer Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich auf einem Acker, dann blieb es auf dem Dach liegen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Der Senior aus Göttingen starb noch an der Unfallstelle. Warum er von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar.

