Links die in die Jahre gekommene Karstadt-Filiale in Braunschweig mit dem prägnanten Parkhaus. Rechts die Filiale der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Kassel. Sie könnte Braunschweig als Vorbild dienen. Die verglaste Kasseler Filiale wurde erst vor ein paar Jahren komplett saniert. Sie hat – im Gegensatz zu Braunschweig – sehr gute Chancen auf einen Weiterbetrieb. © FMN | Jürgen Runo