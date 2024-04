Bad Harzburg. Die Winterpause ist beendet: Im Harz gehen die Bauarbeiten zwischen Torfhaus und Bad Harzburg weiter. Was Verkehrsteilnehmer auf B4 jetzt beachten müssen.

Mit Einrichtung der Verkehrsführung wird aktuell die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten zwischen Torfhaus und der Marienteichbaude vorbereitet. Damit ist die Winterpause nun beendet. Die eigentlichen Bauarbeiten starten dann voraussichtlich am Montag, 8. April. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) Geschäftsbereich Goslar.

„Im jetzt anstehenden Bauabschnitt wird in der Mitte der Fahrbahn ein Streifen gesperrt, um dort die endgültige Asphaltdecke einzubauen. Nach Fertigstellung dieses Abschnittes wird der dritte und letzte Fahrbahnstreifen in Richtung Bad Harzburg saniert“, so Günter Hartkens, Leiter des NLStBV-Geschäftsbereiches Goslar.

Tempolimits im Bereich der Baustelle der B4 im Oberharz

In beide Fahrtrichtungen werde der Verkehr jeweils einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Geschwindigkeitsbeschränkungen bleiben bestehen. Laut Behörde bedeute die, dass Lkws nur 20 km/h fahren dürfen und für Pkw Tempo 50 gilt.

Das Ende der gesamten Bauarbeiten ist für Mitte Juni 2024 geplant.

Warum verzögern sich die Bauarbeiten an der B4 zwischen Torfhaus und Bad Harzburg?

Zum Hintergrund erläutert die Goslarer Straßenbaubehörde, dass die Baustelle auf der Bundesstraße 4 zwischen der Marienteichbaude und Torfhaus im September eingerichtet wurde. „Aufgrund starker und andauernder Regenfälle im Oktober und November kamen die Arbeiten jedoch nur schleppend voran. Insbesondere der weit im Voraus geplante Einbau von Kompaktasphalt, der mit großem logistischem Aufwand verbunden ist, konnte nicht termingerecht stattfinden“, heißt es seitens der NLStBV. Daher sei zunächst eine provisorische Asphaltschicht im mittleren Streifen der Fahrbahn eingebaut worden, um die vollständige Befahrbarkeit der Straße in den Wintermonaten sicherstellen zu können.

