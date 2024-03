Braunschweig. Ostern im Sonnenschein? Oder Eiersuche im Regen? So lauten die großen Fragen beim Niedersachsen-Wetter. Das ist die Wetterprognose.

Der März hat die Lust auf mehr Sonne und schönes Wetter geweckt. Die Tage werden länger, die Temperaturen milder. Nun steht Ostern vor der Tür und es stellt sich für das Wetter in Niedersachsen die Frage: Kann in diesem Jahr draußen nach Ostereiern und Geschenken gesucht werden? Oder fällt die Suche im Grünen in der Region Braunschweig-Wolfsburg dieses Jahr ins Wasser?

Aussichten beim Niedersachsen-Wetter: So wird‘s in der Region Braunschweig-Wolfsburg an Ostern

Laut Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst (DWD) werden milde Temperaturen an den Ostertagen erwartet. Zu Beginn sei aber noch mit Regen zu rechnen, den das Niedersachsen-Wetter mitbringt. „In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird es noch Regenschauer geben, dann lässt sich aber immer mehr die Sonne blicken“, berichtet der DWD-Experte. Zum Nachmittag am Gründonnerstag seien für die Region Braunschweig-Wolfsburg noch einmal ein paar Schauer möglich. Die Temperaturen steigen trotz der recht kühlen Nacht mit sechs Grad tagsüber auf rund 13 Grad an.

Am Karfreitag, 29. März, bleiben die milden Temperaturen mit sechs bis 14 Grad zwar bestehen, jedoch bleibt das Niedersachsen-Wetter zum Ende der Karwoche nicht trocken. „Der Karfreitag ist eher grau. Am Vormittag und mittags ist dann auch leider leichter Niederschlag dabei“, berichtet Kahl. In der Nacht wird es überwiegend bewölkt und auch der schauerartige Regen bleibe nicht aus.

Wetter am Oster-Wochenende in der Region Braunschweig-Wolfsburg: Wann kommt die Sonne raus?

Am Samstagmorgen startet der Tag mit acht Grad und einem bewölkten Himmel eher kühl. Der Niederschlag bleibt bleibt jedoch aus und auch die Sonne lässt sich ab dem Vormittag blicken. „Am Samstag werden wir einen Temperaturanstieg merken und tatsächlich könnten in Braunschweig die 21 Grad drin sein“, berichtet Kahl mit Blick auf das Wetter in Niedersachsen und damit auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Mit sechs Stunden Sonnenschein-Dauer wird der Samstag somit wohl der sonnigste und wärmste Tag der Woche.

Der Ostersonntag, 31. März, sei vom Wetter-Charakter laut Kahl ähnlich wie der Samstag. Zwar seien die Temperaturen mit maximal 16 Grad etwas milder als am Vortag, jedoch bleibe es trocken. Mit immerhin vier Stunden Sonnenschein liefert das Niedersachsen-Wetter für den Sonntag also optimale Bedingungen, um auf die Suche nach Ostereiern und Geschenken zu gehen.

Wetter in Niedersachsen: In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag ist mit Regen zu rechnen

Der Ostermontag bleibe laut Kahl ebenfalls trocken, erst in der Nacht auf Dienstag sei vereinzelt mit Schauern zu rechnen. Mit fünf Stunden Sonnenschein und bis zu 13 Grad bleibt der letzte Osterfeiertag mild und ohne Schauer.

Insgesamt gibt es über die Feiertage also einen Sonnen-Wolken-Mix mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. Regenschauer sind zwar möglich, mit ihnen ist aber vor allem in der Nacht zu rechnen. Somit macht das Wetter in Niedersachsen einem gemütlichen Abend am Osterfeuer und der Ostereiersuche im Freien also keinen Strich durch die Rechnung.

