Braunschweig. Am Wochenende hat es im Harz geschneit. Droht eine eisige Woche vor Ostern in der Region Braunschweig-Wolfsburg? Nein, sagt der DWD.

Und plötzlich hat es im Harz wieder geschneit: Am Wochenende hüllte ein kurzer Wintereinbruch die Höhenlagen wie etwa den Brocken in Schnee. Kalter Wind und eisige Temperaturen hielten viele Menschen von einem Ausflug auf den Harz-Gipfel zurück. Auch in der Region um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter war das Wetter am Wochenende eher ungemütlich.

Fotostrecke: Wintereinbruch im Harz Ende März 2024 Besucherinnen und Besucher kommen am Samstag auf den verschneiten Brocken. Am Wochenende vor Ostern ist plötzlich der Winter in den Harz zurückgekehrt.

„Drohen“ auch in der Karwoche zu Ostern niedrige Temperaturen und Niederschlag in Niedersachsen? Den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge nicht. Das Tief über der Ostsee ziehe nun nach Osten ab – die kühle Nordwestströmung komme zum Erliegen, sagen die Expertinnen und Experten.

Für Montag heißt dies konkret: Vormittags bleibt es bewölkt, örtlich gibt es etwas Regen. Im Oberharz besteht noch Glätte durch den Schneematsch. Nachmittags wird es in Niedersachsen jedoch „zunehmend heiter“, heißt es. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 10 bis 12 Grad Celsius. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus dem Westen.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es im Osten Niedersachsens zumeist klar und trocken. Im Berg- und Wendland gibt es leichten Frost, es kann vereinzelt durch überfrierende Nässe glatt werden.

Am Dienstag bleibt es an der Ems und in Ostfriesland wechselnd bewölkt, ansonsten meist heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen klettern auf 14 bis 16 Grad. Es geht erneut ein schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht fallen die Temperaturen wieder auf 7 bis 3 Grad. In Ostniedersachsen bleibt es – anders als im Westen des Landes – trocken.

Am Mittwoch ist es im Osten noch länger freundlich, von der Ems ziehen später dichtere Wolken mit etwas Regen auf. Die Höchstwerte bewegen sich auf den Inseln um 11 Grad, sonst zwischen 13 Grad entlang der Ems und bis zu 17 Grad in den östlichen Landesteilen. Schwacher bis mäßiger Ostwind begleitet die Wochenmitte.

Niedersachsen: So wird das Wetter an Gründonnerstag

In der Nacht zu Gründonnerstag ist es überwiegend wolkig – Niederschläge ziehen langsam ostwärts. Die Temperaturen rangieren erneut zwischen 3 und 7 Grad. Am Morgen ist es „zunächst vielfach sonnig“, sagt der DWD, ab dem Mittag kommen von Südwesten allerdings zunehmend Wolken und teils schauerartiger Regen herangezogen. Höchstwerte: 13 bis 16 Grad.

In der Nacht zu Karfreitag regnet es im Osten Niedersachsens anfangs noch, später lockert es auf – nach Südosten wird es vereinzelt auch klar. Die Tiefstwerte erreichen zwischen 5 und 8 Grad, im Oberharz 3 Grad. Es geht ein schwacher, an der See mäßiger Süd- bis Südostwind.

Das ist die DWD-Wettertrend für Ostern in Niedersachsen

Für die Tage ab Gründonnerstag ist eine genaue Wettervorhersage noch zu früh. Der Langzeittrend des Deutschen Wetterdienstes zeigt allerdings, dass die Temperaturen frühlingshaft bleiben: Sind an Karfreitag noch 15 Grad wahrscheinlich, könnten die Höchstwerte an Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag sogar an der 20-Grad-Marke kratzen. Nachts sind Temperaturen über 5 Grad zu erwarten – also kein Frost mehr. Regen über die Feiertage ist eher unwahrscheinlich.

