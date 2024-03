Braunschweig. Egal ob Instagram, TikTok, Podcast, Newsletter oder Co. : Die Braunschweiger Zeitung bietet mehr, als Sie denken! Da ist für jeden das Richtige dabei!

Instagram, TikTok, Whatsapp und Facebook: Das sind unsere wichtigsten Social-Media-Kanäle

Täglich umfassend informiert mit unserem News-Podcast „5nach5“

Diese Newsletter der Braunschweiger Zeitung lohnen sich

Personalisiert informiert mit der BZ-WN News-App

Lesen Sie noch die gedruckte Zeitung? Falls nicht: Nicht schlimm! Denn, Sie finden die News aus der Braunschweig, Wolfsburg und der Region auch auf vielen weiteren Channels! Egal, ob Social Media, Podcasts oder Newsletter: Hier ist für jeden etwas dabei! Sie mögen es lieber klassisch? Dann empfehlen wir Ihnen unsere News-App. Kompakt, übersichtlich und auf Ihre Interessen zugeschnitten.

Eine Übersicht über all unsere digitalen Angebote finden Sie in dieser Übersicht Klicken Sie sich gerne einmal durch!

Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten auf Instagram

Mit mehr als 60.000 Followern ist der Instagram-Account der Braunschweiger Zeitung der erfolgreichste aus unserem Medienhaus. Täglich versorgen wir Sie dort mit den neusten Nachrichten rund um die Themen Stadtgeschehen, Verkehr und Mobilität, Gastronomie, Wirtschaft und Sport. Auch emotionale Geschichten sowie Themen, die relatable sind, also Inhalte, mit denen Sie sich als Userin oder User identifizieren können, finden auf dem Kanal statt.

Neben klassischen Feed-Posts und dem kontinuierlichen Posten von Instagram-Storys haben wir auch eigene Formate entwickelt. Dazu gehört unter anderem die Frage der Woche, mittels derer wir mit unserer Community in einen regen Austausch über aktuelle kontroverse Themen kommen wollen. Beim „Trowback-Thursday“ werfen wir mithilfe von historischen Bildern einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns stadtgebekannte Ereignisse oder Bauten im Zeitverlauf an.

Auch Wolfsburg ist mit dem Kanal „Wolfsburger Nachrichten“ auf Instagram vertreten. Dort werden auf die gleichen Themencluster bespielt wie auf dem großen Account der Braunschweiger Zeitung – allerdings mit Wolfsburg-Bezug. Die Themen VW und VfL Wolfsburg sind dort ebenfalls sehr präsent. Auch Videocontent in Form von kurzen Reels spielt auf all unseren Instagram-Kanälen eine entscheidende Rolle.

Weitere Instagram-Känale der Braunschweiger Zeitung: YesBS, Löweneltern und Studio Blau-Gelb

Neben unseren klassischen Instagram-Känalen gehören zur Braunschweiger Zeitung auch weitere Accounts, die einen stärkeren thematischen Schwerpunkt aufweisen. Auf dem Kanal „yesbs“ geben wir Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen, die in Braunschweig möglich sind bzw. anstehen. Die Themen sind lockerer und der Entertainment-Faktor ist entscheidend. „yesbs“ richtet sich an die jüngere Zielgruppe, für die der Kanal auch als Sprachrohr genutzt werden soll. Wir binden die Community zum Beispiel mittels Umfragen und Quizze ein. Auch die Folgen des dazugehörigen Podcasts „Yes BS“ werden dort beworben.

Mit Informationen zu aktuellen Eltern-Debatten, regionalen Entwicklungen im Kita- und Schulsystem und verschiedenen Services wie Veranstaltungstipps, richtet sich der Instagram-Account „loeweneltern“ an Mütter und Väter der Region rund um Braunschweig mit Kindern vom Säuglings- bis zum Jugendalter. Zudem laden die Video-Interviews mit Expertinnen und Experten zum digitalen Austausch ein, der uns auf diesem Kanal besonders am Herzen liegt.

Mit Studio Blau-Gelb sprechen wir gezielt eine jüngere Zielgruppe von Eintracht-Fans an. Über unseren Instagram-Kanal wollen wir unseren Content andersartig verteilen. Teile unseres Podcasts und weitere Kommentare kommen als Reels, unsere Artikel als Folien, zudem wollen wir niedrigschwellig mit den Fans interagieren.

Braunschweiger Zeitung bei TikTok

Mit rund 45 Tausend Followern und über 1,5 Millionen Likes auf TikTok sind wir als Braunschweiger Zeitung einer der größten regionalen Publisher in Deutschland. Täglich spielen wir dort für unser junges Millionenpublikum kurze, knackige Videos mit Relevanz. Thematisch greifen wir ähnliche Themen wie auf Instagram auf.

Neues Angebot: Die Braunschweiger Zeitung auf Whatsapp

Schnell, kompakt und unkompliziert die wichtigsten Nachrichten erhalten – das funktioniert mit dem neuen Whatsapp-Kanal der Braunschweiger Zeitung einwandfrei. Mehrmals täglich versorgen wir unsere Abonnentinnen und Abonnenten mit den wichtigsten Neuigkeiten. Morgens und abends geben wir einen gebündelten Nachrichten-Überblick. Umfragen und kurze Videos lockern das Angebot auf.

Klicken Sie hier, um den WhatsApp-Kanal der Braunschweiger Zeitung kostenlos zu abonnieren.

Tägliches Nachrichten-Update mit unserem Podcast „5nach5“

Sie wollen die Nachrichten aus der Region lieber auf den Ohren? Auch das ist mit der Braunschweiger Zeitung kein Problem! Kompakt in rund zehn Minuten fassen wir von Montag bis Freitag ab 17 Uhr die wichtigsten News des Tages in unserem Podcast „5nach5“ zusammen.

„5nach5“ gibts überall wo es Podcasts gibt, darunter bei Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch auf unserer Webseite.

Schnell informiert mit der News-App der Braunschweiger Zeitung

Kompakt und übersichtlich ist auch unsere BZ-WN News-App. Eins der wichtigsten Features ist die Personalisierbarkeit der App. Sie interessieren sich vor allem für News aus Braunschweig? Dann können Sie dieses Ressort gezielt über die Rubrik „Meine Region“ ansteuern und finden dann alle Nachrichten über Braunschweig gebündelt auf einem Blick. Das funktioniert natürlich auch mit all unseren anderen Themenschwerpunkten.

Mehr Informationen zur App gibt es hier. Hier geht es direkt zum Download für Android-Geräte. Apple-User nutzen diesen Link zum Downloaden der BZ-WN News-App.

Braunschweiger Zeitung: Unser Newsletter-Angebot

Abseits von Social Media, News-App und Podcast besteht auch die Möglichkeit unsere Newsletter zu abonnieren. Mit unseren zum Teil themenspezifischen Newslettern informieren wir Sie ebenfalls kostenlos über die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Diese lassen sich einfach über den Link auf dem entsprechenden Newsletter abonnieren.

Täglich erscheint unser „News-Update“, Kollegen aus der Online-Redaktion geben einen persönlichen Überblick über die wichtigsten Informationen des Tages. Am Samstag greifen wir mit „Das Beste der Woche“ die wichtigsten Themen der vorangegangenen Woche aus Braunschweig, Wolfsburg und der Region auf. Und mit dem „Gute Woche-Newsletter“ legen wir einen Fokus auf schöne, positive Nachrichten, die im Alltag oftmals untergehen. Der Newsletter erscheint am Sonntag.

Sieben Portale auf Facebook

Bereits seit etlichen Jahren sind wir als Medienhaus mit unseren sieben Lokalausgaben auf Facebook vertreten. Egal ob Sie sich für Neuigkeiten in den Städten Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter oder in den Landkreisen Wolfenbüttel, Peine, Gifhorn oder Helmstedt interessieren, jeder Account wird täglich mit den neusten Nachrichten versorgt. Unsere Userinnen und User nutzen die Plattform stets für einen intensiven Austausch.