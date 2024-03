Goslar. Ein ungewöhnlicher Einsatz am Rammelsberg bei Goslar am Samstagabend fordert die Feuerwehr im Oberharz. Das ist passiert.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr am Samstag, 16. März 2024, am Rammelsberg im Harz alarmiert worden. Das berichtet die Ortsfeuerwehr Goslar auf ihrer Internetseite und zeigt Bilder der Rettungsaktion.

Demnach war ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt aufgrund des Gefälles sowie schlammigen Bodens in eine bedrohliche Schieflage geraten und konnte nicht eigenständig weiterfahren. In ihm befand sich ein Patient, der zuvor über Unwohlsein geklagt hatte.

Nachdem dieser zum Weitertransport in ein anderes Fahrzeug übergeben worden war, galt es für die Feuerwehrleute, den havarierten Krankenwagen im Bereich der Stempelstelle Ramseck zu befreien.

Rettungsaktion am Rammelsberg: Feuerwehr ist im Harz mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Dazu wurden unter anderem ein Teleskoplader, ein All-Terrain-Vehikel (ATV) der Feuerwehr Hahnenklee und ein Unimog der feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) angefordert. „Diese Fahrzeuge waren entscheidend, um das Einsatzteam und die benötigte Ausrüstung zum havarierten Rettungswagen zu bringen“, schreibt die Feuerwehr.

Die Rettungsaktion begann mit dem Freischneiden des Unterholzes, um Platz für einen sogenannten Festpunkt zu schaffen. An diesem wurde ein Mehrzweckzug befestigt, um das havarierte Fahrzeug zu sichern. Mit einer Abschleppstange wurde der Krankenwagen schließlich an den Unimog gehängt und behutsam aus der misslichen Lage befreit. „Ein erfahrenes Mitglied der Feuerwehr übernahm dabei das Steuer des Rettungswagens“, so die Retter in ihrem Bericht.

Das havarierte Fahrzeug sei sicher geborgen worden und wurde zur Feuerwache Goslar gebracht. Der Einsatz konnte damit nach knapp dreieinhalb Stunden beendet werden.

