Der Gartenschläfer (Eliomys quercinus) ist eine von vier in Deutschland lebenden Schläferarten. Er kommt ausschließlich in Europa vor. Sein Verbreitungsgebiet ist während der letzten 50 Jahre um fast die Hälfte geschrumpft, ohne dass Gründe für diesen dramatischen Rückgang wirklich bekannt wären. Mehr als 10 % der Vorkommensgebiete des Gartenschläfers liegen in Deutschland, unter anderem auch im Harz. © Nationalpark Harz | Kerstin Hinze