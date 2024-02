Haselünne. Im Emsland hat die Feuerwehr den eingeklemmten Autofahrer befreien müssen. Lesen Sie hier die Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen.

Ein Mann ist in Haselünne im Kreis Emsland mit seinem Auto frontal in einen Radlader gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Radlader stand am Dienstag auf einer Straße und war dabei, einen festgefahrenen Pkw zu befreien, als es zu dem Unfall kam, wie die Feuerwehr Haselünne mitteilte.

Die Fahrerseite des Autos sei geöffnet worden, um den Schwerverletzten schonend zu retten, hieß es. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Radladers wurde den Angaben zufolge nicht verletzt und fuhr sein Fahrzeug nach der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei weg.

Ostfriesland: Brand bei Entsorgungsfirma verursacht 50.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Leer in Ostfriesland ist am frühen Mittwochmorgen ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Laut Informationen der Polizei am Morgen wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Den Angaben zufolge geriet auf dem Gelände ein Restmüllsilo aus zunächst unbekannter Ursache in Brand. Menschen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Firmengelände, wie die Polizei weiter mitteilte. Anwohner meldeten das Feuer. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

