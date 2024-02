Wolfsburg. Nach einer Ärzte-Odyssee ohne Befund bekommt ein 71-Jähriger im Klinikum Wolfsburg eine Krebs-Diagnose. Darum bleibt er zuversichtlich.

Der Leidensweg von Ralf Meier (Name von der Redaktion geändert) begann Ende 2022. Der 71-Jährige fühlte sich ständig schlapp, hatte immer häufiger unerklärliche Bauch- und Magenschmerzen und verlor in den folgenden Wochen dramatisch an Gewicht. Es folgte monatelang ein Facharzt-Besuch nach dem anderen. Computertomografie, Szintigrafie, Magen- und Darmspiegelung – alles blieb ohne Befund. Meier war mittlerweile von 82 auf 65 Kilo abgemagert – bei einer Größe von 1,84 Meter. Schließlich ging er im Mai 2023 ins Klinikum Wolfsburg. Dort bekam er nach eingehenden Untersuchungen die niederschmetternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs.