Wolfsburg. Staatsanwaltschaft und LKA wenden sich erneut an die Öffentlichkeit. Die Raubserie ging bis 2016. Alle Details zur Fahndung.

Die Staatsanwaltschaft Verden und Niedersachsens Landeskriminalamt bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Es geht um mehrere schwere Raubüberfälle in Niedersachsen – darunter in Wolfsburg (2015) und Cremlingen (2016) –, die von ehemaligen Mitgliedern der „Roten Armee Fraktion“ verübt worden sein sollen.

In den vergangenen Monaten hätten sich durch Durchsuchungen und Vernehmungen weitere Ermittlungsansätze ergeben – die Fahndung wird auch in der neuen Folge Aktenzeichen XY thematisiert.

Die Beschuldigten sind Ernst-Volker Staub (geb. 30.10.1954), Daniela Marie Luise Klette (geb. 05.11.1958) und BurkhardGarweg (geb. 01.09.1968). Sie alle stehen seit 2020 auf Europas Most-Wanted-Liste – das Amtsgericht in Verden hat Untersuchungshaftbefehle gegen sie erlassen, die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2015 wegen versuchten Mordes und diverser versuchter und vollendeter Raubüberfälle. Sie werden der „Dritten Generation der Roten Armee Fraktion“ zugerechnet, leben seit den 90er-Jahren im Untergrund – und gelten als hochgefährlich.

Raubserie der Ex-RAF-Mitglieder inkludiert 2015 und 2016 Wolfsburg und Cremlingen

Die Serie der schweren Raubüberfälle fand zwischen 1999 und 2016 statt. In der Mitteilung sind Bochum-Wattenscheid (27.12.2006), Stuhr (06.06.2015), Essen (13.12.2015), Wolfsburg (28.12.2015) und Cremlingen (25.06.2016) aufgelistet. Auf der Fahndungsseite des LKA werden zudem Celle, Stade, Elmshorn, Osnabrück, Northeim und Hildesheim genannt. Im letztgenannten Ort bedrohten die Täter etwa einen Geldboten in einem Rewe-Markt mit Schusswaffen. Im Wolfsburger Ortsteil Nordsteimke versuchten sie, einen Geldtransporter am Real-Markt auszurauben. In Cremlingen überfielen sie ebenfalls einen Geldtransporter und das Dänische Bettenlager – mit Panzerfaust und Automatikgewehr.

Das Archivbild zeigt den Tatort im Juni 2016 in Cremlingen. © FMN | Hans-Dietrich Sandhagen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Raubüberfälle nicht mehr politisch motiviert sind, sondern die Beschuldigten damit ihren Lebensunterhalt bestreiten – weshalb weitere Raubüberfälle möglich erscheinen. „Bislang ist weiterhin unklar, wo sich die Beschuldigten aufhalten, ob in Deutschland oder im Ausland“, heißt es. Aber: „Einer der Gesuchten unterhält nachweislich weiterhin intensive Kontakte nach Deutschland.“ Mindestens in dem Tatzeitraum von 1999 bis 2016 dürften sich die Beschuldigten in Deutschland aufgehalten und gewohnt haben. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die Beschuldigten in diesem Zeitraum und auch darüber hinaus die Unterstützung und Hilfe Dritter erfahren haben.

In dem erneuten Gang an die Öffentlichkeit stellen die Ermittlungsbehörden folgende Fragen:

Wo haben sich die Gesuchten in dem Tatzeitraum von bis 1999 bis 2016 aufgehalten? Wo sind sie aktuell?

Wer steht oder stand zu den Gesuchten oder einem der Gesuchten in Kontakt?

Wer kennt Personen, die die Gesuchten unterstützen oder unterstützt haben beziehungsweise wissen, wo sich diese aufhalten, sich aus Angst aber nicht an die Polizei wenden?

Wer hat Tatvorbereitungshandlungen zur Kenntnis genommen, sich bislang aber nicht an die Polizei gewandt?

Haben Sie Personen in Ihrem Umfeld, die den Gesuchten ähnlich sehen und ein ungewöhnliches Verhalten zeigen?

Wer verfügt über Bilder oder Filmaufnahmen, die die Beschuldigten zeigen?

Darüber hinaus seien alle weiteren Informationen zu den Beschuldigten von Interesse, etwa:

Mit wem waren die Beschuldigten in den 80er- und 90er-Jahren eng befreundet?

Zu wem hatten sie Kontakte (etwa Rote Hilfe, Autonome Szene, Komitee gegen Folter oder zu anderen politischen Organisationen) in Deutschland oder im Ausland?

Wie gestaltet und gestaltete sich das Verhältnis zur eigenen Familie?

Wie war damals das Verhältnis der Beschuldigten untereinander?

Konsumieren die Beschuldigten Drogen, sind Krankheiten bekannt?

Wo waren sie in medizinischer, insbesondere zahnmedizinischer Behandlung?

Bestanden oder bestehen psychische Probleme?

Welche Interessen und Vorlieben haben die Beschuldigten?

Sachdienliche Hinweise nimmt das LKA Niedersachsen unter der Rufnummer (0511) 9873-7400 entgegen. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an vita@lka.polizei.niedersachsen gesandt werden. Im Online-Fahndungsaufruf sind Bilder der Beschuldigen zu sehen und weitere Details nachzulesen.

Die Ermittlungsbehörden wenden sich gezielt auch an die Familien der Beschuldigten, deren Freundeskreis und ehemalige RAF-Unterstützer. Aus diesem Grund wird auf die Möglichkeit hingewiesen, im Einzelfall Hinweise vertraulich und anonym zu geben. „Auch die Gesuchten selber können sich auf diesem sicheren Weg an die Staatsanwaltschaft wenden und Modalitäten eines etwaigen Sich-Stellens oder die Möglichkeit der Kronzeugenregelung besprechen“, heißt es.

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Beschuldigten führen, ist von verschiedenen Stellen eine Belohnung in Höhe von insgesamt mindestens 150.000 € ausgesetzt worden. Staatsanwaltschaft und LKA warnen: „Treten Sie nicht selber an die Beschuldigten heran! Die Beschuldigten sind bewaffnet!“

