Ein Flüchtling hält in Offenburg in Baden-Württemberg eine Debitcard in der Hand. Der dortige Ortenaukreis hat vor wenigen Tagen die ersten Bezahlkarten für Flüchtlinge ausgegeben. Bald soll es solche Bezahlkarten auch in ganz Niedersachsen geben. © dpa | Philipp von Ditfurth