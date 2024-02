Göttingen. Zunächst geht die Polizei von Fremdverschulden aus und verhaftet Mitbewohner des Verletzten. Polizei gibt Details bekannt.

In Göttingen ist ein Mann aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss seiner Wohnung gestürzt. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Das berichtet die Polizei.

Der Unglücksfall ereignete sich im Göttinger Kreuzbergring. Dort ist Donnerstagnachmittag, 1. Februar, gegen 16.20 Uhr ein Hausbewohner beim Sturz aus einem Fenster in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Polizei nimmt Mitbewohner des Schwerstverletzen fest

Im Polizeibericht heißt es: Am Donnerstagnachmittag ist noch im Haus ein Mitbewohner des Schwerstverletzten zunächst vorläufig festgenommen worden. Beide Männer sollen sich kurz vor dem Sturz in einer Wohnung gestritten haben. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben aber letztlich, dass die Auseinandersetzung nicht der Grund für den anschließenden Fenstersturz des 38-Jährigen war. „Auch liegen keine sonstigen Hinweise für ein Fremdverschulden vor“, heißt es im Bericht.

Die Polizei geht nun von einem tragischen Unfall aus. Der 42 Jahre alte Mitbewohner wurde am Freitagnachmittag, 2. Februar, wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

