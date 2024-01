Wolfsburg. Nach 20 Jahren Abstinenz ist der Schauspielstar auf die Theaterbühne zurückgekehrt. Vor seinem Gastspiel in Wolfsburg erzählt er warum.

Matthias Brandt, jüngster Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt, zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Einem breiten Publikum ist er vor allem durch seine vielfältigen TV-Rollen ein Begriff, etwa als Münchner Kommissar Hanns von Meuffels, den er in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“ einige Jahre spielte. Nach 20 Jahren Bühnenabstinenz übernahm der 62-Jährige zuletzt am Berliner Ensemble (BE) wieder eine Theaterrolle. BE-Intendant Oliver erarbeitete mit Brandt eine Bühnenfassung von Max Frischs berühmten Roman „Mein Name sei Gantenbein“ als Monolog für einen Schauspieler. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Februar, ist die Inszenierung im Wolfsburger Scharoun-Theater zu sehen. Wir sprachen vorab mit Brandt.