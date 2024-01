Hannover. In Niedersachsen gibt es 3000 Richterstellen. Die Mehrheit ist von Frauen besetzt. Sie übernehmen auch immer öfter Führungspositionen.

Es ist etwas im Umbruch in der niedersächsischen Justiz. Ein Blick nach Hannover verdeutlicht dies: Das Amtsgericht Hannover, das größte im Land, besteht seit 1852. Aber in der Historie der Präsidenten standen bislang 20 Männer – wie einseitig. Doch im Sommer 2023 wurde erstmals eine Präsidentin ernannt. So wie in der Landeshauptstadt sind die Dinge in ganz Niedersachsen in Bewegung. Auch in unserer Region wurden die Leitungen mehrerer Gerichte zuletzt an Frauen vergeben.