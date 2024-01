Hannover. Die Landwirte wollen in Niedersachsen erneut mit Demonstrationen auf ihren Protest aufmerksam machen. Das ist geplant.

Vor den letzten Haushaltsdebatten im Bundestag in der kommenden Woche wollen Landwirte in Niedersachsen noch einmal mit Traktoren-Demonstrationen auf ihren Protest gegen eine Streichung der Subventionen bei Agrardiesel aufmerksam machen. In der Protestwoche vom 8. bis zum 15. Januar blockierten die Landwirte zahlreiche Straßen und nahmen an Kundgebungen unter anderem in Braunschweig, Hannover und Berlin teil. Geplant seien für Freitag Proteste an empfindlichen, gut sichtbaren Stellen, etwa an Autobahnbrücken, teilte das Landvolk Niedersachsen am Dienstag in Hannover mit. Unter dem Motto „Brückentag“ sollen diese Aktionen bei den Behörden angezeigt werden.

Diese Demonstrationen sollen zeitlich begrenzt sein, sagte Landvolk-Präsident Holger Hennies. Unabhängig davon sollen Aktionen wie Mahnfeuer und Warnleuchten am Hofeingang, Bürgerdialoge oder Gespräche mit Abgeordneten fortgesetzt werden.

dpa