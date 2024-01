Braunschweig. Eine Abseil-Aktion von Umweltschützern von einer A39-Brücke im Jahr 2021 führt bis heute zu immer weiteren Folge-Prozessen.

Der Kampf ums Klima hat sich von der Straße in die Gerichtssäle verlagert: Ein Wolfsburger Klima-Aktivist ist wegen Beleidigung einer Vorsitzenden Richterin des Landgerichts Braunschweig angeklagt. Die Richterin tritt im Prozess am 12. Februar als Nebenklägerin auf. Die Aktivisten veröffentlichten Freitag eine Pressemitteilung. Sie kündigten darin an, den Prozess dafür nutzen zu wollen, die Richterin als Zeugin zu befragen. Sie wollen auf diese Weise versuchen zu belegen, dass das Verfahren vor dem Landgericht angeblich unfair geführt wurde.