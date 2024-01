Braunschweig. Alb-Traumreise: Vermieterin aus Region Braunschweig warnt, wie Kriminelle mit ihrer Wohnung Reisende aus ganz Europa betrügen konnten.

In eiskalten Zeiten vergraben sich viele daheim unter Decken und träumen davon, am Strand zu liegen. Oder sie schreiten gleich zur Tat und reservieren übers Internetportal einen Platz an der Sonne. Davon profitiert eine Leserin. Sie vermietet eine hübsche Ferienwohnung auf den Kapverden und könnte sich über rege Nachfrage freuen. Doch sie schlägt Alarm: Kriminelle haben ihre Annonce auf dem Vermittlungsportal Booking.com kopiert. Der erhoffte Traumurlaub mehrerer Reisender mündete bereits im Alptraum.