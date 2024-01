Harz. 800 Monumente auf 220 Quadratkilometern: Seit 2012 feilt die „Stiftung Welterbe im Harz“ an Qualität, Profil, Präsentation, Vernetzung und Vermarktung.

Der Bergbau hat Menschen, Wirtschaftsleben, Landschaft, Infrastruktur, aber auch Siedlungen und soziales Gefüge im Harz über Jahrhunderte geprägt. Ein wahres Erbe der Menschheit mit rund 800 Monumenten auf satten 220 Quadratkilometern. Doch wie lässt sich dies für Besucher schlagkräftig und prägnant vermitteln? Die „Stiftung Welterbe im Harz“ hat sich das als Dachorganisation zur Aufgabe gemacht. In den vergangenen zehn Jahren feilte sie dabei immens an Qualität, Profil, Präsentation, Vernetzung und Vermarktung: Bilanz und Ausblick in vier Teilen.