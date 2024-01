Göttingen. Die Polizei Göttingen zieht eine erste Bilanz zum Einsatz an Silvester. Auch ein Fahrzeug wird beschädigt. Ansonsten bleibt es ruhig im Landkreis.

In Göttingen sind in der Silvesternacht aus einer größeren Gruppe von Menschen heraus Polizisten mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurden zwölf Beamtinnen und Beamte sowie ein Zivilist leicht verletzt und ein Einsatzfahrzeug beschädigt.

Fünf Tatverdächtige konnten den Angaben zufolge identifiziert werden, gegen sie wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet. Die Polizei musste unmittelbaren Zwang anwenden und auch Pfefferspray einsetzen.

Keine Angriffe auf Feuerwehr und Rettungsdienst im Kreis Göttingen bekannt

Im weiteren Landkreis Göttingen verlief die Nacht zum Jahreswechsel ansonsten ohne besondere Zwischenfälle oder herausragende Einsatzanlässe, heißt es weiter. Informationen über Angriffe auf Einsatzkräfte der Feuerwehr oder Rettungsdienste wurden im Laufe der Nacht in Stadt und Landkreis Göttingen ebenfalls polizeilich nicht bekannt.

In der Innenstadt von Göttingen war die Polizei ab dem Silvesterabend mit zusätzlichen Beamtinnen und Beamten zur Überwachung der Einhaltung des Böllerverbotes und für weitere besondere Anlässe im Einsatz. Aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit illegaler Böllerei im Stadtteil Grone in den vergangenen Tagen fuhren die Polizisten in den Bereichen Jonaplatz und Elmpark verstärkt Streife.

In der unmittelbaren Innenstadt meldeten Zeugen der Polizei um kurz nach Mitternacht das Zünden von Silvesterfeuerwerk in der Roten Straße und der Burgstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, zogen sich die mutmaßlichen Verursacher in ein Wohnobjekt zurück. Es konnten in der Folge keine Personen mehr ermittelt werden.

Silvester in Göttingen: Lage in Grone eskaliert, zwölf Polizisten verletzt

In Grone-Süd kippte gegen 0.10 Uhr die zunächst friedliche Stimmung. „Aus dem Schutz einer circa 30 bis 50 Personen großen Gruppe heraus wurden die Einsatzkräfte auf dem Jonaplatz unvermittelt massiv und offenbar gezielt mit Pyrotechnik beworfen und auch beschossen. Durch den Bewurf und die explodierenden Knallkörper wurden insgesamt zwölf der Einsatzkräfte leicht verletzt. Sie erlitten unter anderem Knalltraumas sowie Abschürfungen hauptsächlich an den Extremitäten. Alle Verletzten blieben weiterhin dienstfähig“, so die Polizei.

Die Polizei konnte vier Tatverdächtige identifizieren und bei günstiger Gelegenheit ergreifen. Im Rahmen der Zugriffe sowie auch im Vorfeld mussten die Einsatzkräfte wiederholt Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt anwenden und in einem Fall auch Pfefferspray einsetzen. Die vier Tatverdächtigen wurden nach Feststellung der Personalien und Aussprechen eines Platzverweises aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach einem weiteren, erneuten Bewurf der Einsatzkräfte mit Böllern wurde um kurz nach 1 Uhr ein weiterer Tatverdächtiger vor Ort gestellt. Im Rahmen der Festnahme kam er laut Polizei zu Fall und zog sich eine leichte Kopfplatzwunde zu. Die Verletzung wurde von einem Rettungssanitäter der Polizei vor Ort versorgt. Anschließend wurde der Tatverdächtige ebenfalls mit Platzverweis vor Ort entlassen.

Ab etwa 2 Uhr ließen die polizeilichen Einsatzanlässe im Stadtgebiet von Göttingen spürbar nach und die Lage entspannte sich deutlich. Die Polizei ermittelt weiter, heißt es abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

pol/dpa