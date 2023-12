Wernigerode. Auf dem Harzer Gipfel sind Orkanböen vorhergesagt. Die HSB reagiert – der Zugverkehr ab Schierke wird vorerst bis Samstag ruhen.

Wegen der erwarteten stürmischen Witterung steuern die Harzer Schmalspurbahnen den Brocken am Freitag nicht an. Der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Harzgipfel ruhe dann, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Auf dem übrigen Streckennetz laufe alles planmäßig. „Nach aktuellem Stand geht die HSB von einer Wiederaufnahme des Brockenverkehrs ab dem 30.12.2023 aus“, hieß es weiter. Aktuelle Fahrplanänderungen seien auf der HSB-Internetseite einzusehen.

In den Höhenlagen des Harzes warnt der Deutsche Wetterdienst ab Donnerstagabend vor Orkanböen. Diese könnten Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h aufnehmen. Der Aufenthalt im Freien, so der DWD, sollte deshalb möglichst vermieden werden.

dpa