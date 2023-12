Braunschweig. Neues Gesetz bringt kurzfristig noch wenig Besserung. Braunschweiger Apothekerin: Zusätzlicher Aufwand wird nicht genug gewürdigt.

Dass die Abgabe eines Antibiotikums so viel Dankbarkeit hervorrufen kann, hätte sich Apothekerin Cathrin Burs vor 10 Jahren nicht träumen lassen. Die Inhaberin der Broitzemer Apotheke in Braunschweig berichtet am Telefon, wie sie kürzlich einer jungen Mutter ein Fläschschen Amoxicillin-Saft für ihr krankes Kind überreichte. „Es war die einzige Packung, die ich die ganze Woche über vorrätig hatte. Die Mutter war so unwahrscheinlich glücklich“, sagt Burs und fügt hinzu: „Sie wusste nämlich ganz genau, wie schwierig es momentan ist, dieses Mittel zu bekommen.“