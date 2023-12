Harz. Top: Es gibt mehr Geld für Lehrer in Niedersachsen und viele andere Berufsgruppen. Flop: Essengehen wird teurer. Der Überblick.

Neues Jahr, neues Glück: 2024 stehen einige Veränderungen an. Die gute Nachricht: Lehrer in Niedersachsen bekommen ab August mehr Geld. Mehr Geld gibt es auch bundesweit für Azubis und Pflegekräfte. Die schlechte Nachricht: Wer auswärts essen gehen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Auch Tanken wird teurer.