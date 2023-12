Clausthal-Zellerfeld. Der Buchladen in Clausthal-Zellerfeld wird ab dem kommenden Jahr zu Thalia gehören. Was das jetzt für die Beschäftigten bedeutet.

Der Buchladen von Stefan Grosse in Clausthal-Zellerfeld im Harz wird ab dem kommenden Jahr vom Großunternehmen Thalia übernommen. Das teilt das Hagener Buchhandelsunternehmen in einer Pressemitteilung mit. Demnach soll die Buchhandlung in der Adolph-Roemer-Straße ab dem 1. März zu Thalia wechseln.

Auf 154 Quadratmetern Verkaufsfläche wolle man dort neben einem vielseitigen Buch- und Spielwarensortiment auch persönliche Beratung und innovative digitale Services bieten. „Ich möchte meine Buchhandlung auch zukünftig in guten Händen wissen und meinem Team eine Perspektive geben“, so der bisherige Inhaber Stefan Grosse in der Mitteilung: „Vor diesem Hintergrund bin ich überzeugt, mit Thalia eine gute Nachfolge gefunden zu haben.“

Thalia in Claustha-Zellerfeld: Eröffnungstermin steht noch nicht fest

Vertriebsdirektor Johannes Brancke freut sich auf den neuen Standort: „Für uns ist die neue Buchhandlung im Harz eine attraktive Erweiterung unseres Netzwerks in der Region. Wir danken Herrn Grosse für sein Vertrauen.“ Wie es in der Mitteilung weiter heißt, würden alle Mitarbeitenden der Buchhandlung nach der Übernahme von Thalia weiterbeschäftigt

Neben dem Büchersortiment und der Beratung des langjährig bekannten Buchhandlungsteams wolle Thalia zudem eine Auswahl an Services wie kontaktlose Bezahlmöglichkeiten über die App-Funktion „Scan & Go“ bieten. Online bestellte Artikel können darüber hinaus in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert werden. Nach Übernahme der Fläche Anfang März wird die neue Thalia Buchhandlung zeitnah neu eröffnen. Ein offizieller Eröffnungstermin steht aktuell noch nicht fest