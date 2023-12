Braunschweig. Die Bibliothek der TU Braunschweig feiert Jubiläum. In 275 Jahren wurde fleißig gelernt, Karten gespielt – aber auch Bücher verbrannt.

Wenn Ursprünge eines Orts im Dunkeln liegen, helfen sich Historiker gerne mit dessen erster Erwähnung – oft in alten Urkunden. Im Fall der Universitätsbibliothek (UB) Braunschweig kommt einer Dienstanweisung diese Funktion zu, erlassen 1748 von keinem Geringeren als Herzog Carl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, ergangen an den „Bibliothecarius“ des Collegium Carolinum, des Vorläufers der TU Braunschweig. Die Bibliothek feiert also 275. Geburtstag. Ihre ursprüngliche Aufgabe ist immer noch aktuell: Die Studierenden mögen durch „fleißige Besuchung“ der Bücherei „zur Erkäntniß der nöthigsten und besten Bücher in ihren besonderen Wissenschaften gelangen“.