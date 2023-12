Göttingen/Northeim/Herzberg. Die 57-Jährige Impfgegnerin hatte sich vor einem Strafprozess wegen falscher Atteste für Maskenverweigerer nach Mexiko abgesetzt. Jetzt wurde sie gefasst.

Eine der bekanntesten Wortführerinnen der Impfgegner- und Querdenker-Szene in Deutschland sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Dienstag bestätigte, wurde die Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt Anfang Dezember in der Schweiz festgenommen. Die 57-jährige sei bei der Einreise am Flughafen in Zürich aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden, sagte Behördensprecher Andreas Buick.