Wolfenbüttel. Das Gericht hatte Strafrabatte in Aussicht gestellt – doch die Angeklagten um den „Paten von Salzgitter“ schweigen bisher.

Sieben Verteidiger, ein halbes Dutzend Wachtmeister und Polizeibeamte, zwei Richter und zwei Schöffen, ein Ersatzrichter, eine Ersatzschöffin, zahlreiche Zeugen, Sachverständige, vier Angeklagte, mindestens 20 Verhandlungstage: Wer einen Eindruck davon bekommen möchte, wie mühsam die Arbeit der Justiz sein kann, dem sei ein Besuch der Hauptverhandlung gegen den „Paten von Salzgitter“ und drei seiner mutmaßlichen Komplizen empfohlen, die seit der Vorwoche am Braunschweiger Landgericht läuft. Sie sollen Drogen an Mitinsassen der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel verkauft haben – in großem Maßstab.