Lemwerder. Im Kreis Wesermarsch ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. In Bremen überfallen Bewaffnete eine Tankstelle. Der Polizei-Überblick.

Ein 20 Jahre alter Mann ist in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort gestorben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in der Nacht zu Sonntag von der Straße abgekommen, weil er für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache werde aber noch ermittelt. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und war beim Eintreffen der Rettungskräfte den Angaben zufolge bereits nicht mehr ansprechbar. Reanimationsversucheblieben erfolglos.

Drei Täter bedrohen Tankstellen-Mitarbeiter in Bremen

Drei mit Messern bewaffnete Täter haben eine Tankstellein Bremen überfallen. Sie bedrohten einen 20 Jahre alten Mitarbeiter und forderten Bargeld aus der Kasse und Zigaretten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit ihrer Beute flüchteten sie am späten Freitagabend. Die Täter waren nach Angaben der Polizei zwischen 16 und 18 Jahre alt. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.

dpa