Stendal. Die 19-Jährige wurde im März im Kreis Gifhorn getötet, galt aber erst als vermisst. Geoinformatiker errechneten die Fahrten des Täters.

Mit 32 Stichen wurde die 19-jährige Kezhia am 4. März 2023 in einem Waldstück zwischen Hoitlingen und Jembke (Kreis Gifhorn) getötet. Der Täter, ihr Geliebter Tino B. (42), versteckte den Leichnam zunächst auf einem ehemaligen LPG-Gelände nahe seines Wohnortes im Altmarkkreis (Sachsen-Anhalt). Wenige Tage später hob er eine Grube auf dem Gelände des Kieswerks Bahrdorf (Kreis Helmstedt) aus, um darin Kezhias Leiche und damit den Beweis für ihren Tod zu beseitigen. Der Angeklagte hat im laufenden Prozess vor dem Landgericht ein Geständnis abgelegt, dass er die junge Frau getötet hat. Ob es, so wie angeklagt, ein Mord war, das muss die Beweisaufnahme zeigen.

Wahrscheinlich hätten die Ermittler keine Chance gehabt, das Leichenversteck aufzuspüren, hätten sie nicht Hilfe angefordert und diese von Wissenschaftlern der Jade Hochschule bekommen. Ein Team von Geoinformatikern aus Oldenburg konnte aus den Daten des Fahrtenschreibers des Firmenwagens des Angeklagten rekonstruieren, welche Routen er gefahren war. Mit diesem neuen Verfahren schrieben die Wissenschaftler Kriminalgeschichte. Wir sprachen mit dem Leiter des Teams, Professor Thomas Brunkhoff.

Herr Brinkhoff, welche Fragestellungen interessieren allgemein einen Geoinformatiker?

Wir beschäftigen uns mit der Verarbeitung von Daten, die einen Raumbezug zur Erde aufweisen. Das können zum Beispiel Daten von einem Satelliten oder anderen Messgeräten sein, aus denen wir etwa Karten herstellen.

In diesem Waldstück zwischen Hoitlingen und Jembke (Kreis Gifhorn) soll Tino B. in seinem Firmen-Crafter Kezhia getötet haben. © Funke Medien Niedersachen | Hendrik Rasehorn

Wie war das, als sich die Ermittler bei Ihnen gemeldet haben?

Die Kripo Stendal hatte uns nicht sofort zu Beginn ihrer Ermittlungen zum Fall hinzugezogen, sondern erst nach drei Wochen. Da galt Kezhia immer noch als vermisst und die Angehörigen waren in größter Sorge. Deshalb stellte sich für uns gar nicht die Frage, ob wir helfen wollten. Darüber hinaus bot dieser Fall eine interessante wissenschaftliche Fragestellung: Es ging um die Herstellung eines Geobezugs anhand der Daten aus dem Fahrtenschreiber. Wir waren uns sicher, dass wir der Kripo etwas liefern konnten. Ich und zwei Mitarbeiter bildeten ein Team und arbeiteten nebenher zu unseren dienstlichen Aufgaben an der Hochschule an diesem Fall. Schon nach zwei Tagen konnten wir der Polizei erste Ergebnisse liefern. Für uns war es leider früh absehbar, dass es wenig Hoffnung gibt, Kezhia noch lebend zu finden, sondern dass wir es mit einem Todesfall zu tun haben.

Im Crafter, den der Angeklagte von seinem Braunschweiger Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen hatte, war – wohl ohne sein Wissen – ein digitaler Fahrtenschreiber eingebaut. Was war die Herausforderung bei dem Gerät?

Die sekundengenauen Aufnahmen von Zeitpunkten und der gefahrenen Geschwindigkeit werden von dem Gerät nach einer Woche automatisch gelöscht. Übrig bleibt nur ein Datensatz, der Anfangs- und Endzeit sowie gefahrene Streckenkilometer enthält. Solche Rest-Daten hätten uns bei der Fragestellung der Polizei, wohin sich der Crafter bewegt haben könnte, kaum mehr weitergeholfen. Das traf bereits auf die Fahrtenschreiberdaten für den Tag vor dem Verschwinden von Kezhia zu. Ab dem Tattag waren alle Daten aber noch vorhanden.

Was hat Ihr Team mit den Daten aus dem Fahrtenschreiber gemacht und was kam dabei raus?

Zuerst haben wir versucht, mit einer Software ein automatisches Verfahren durchlaufen zu lassen, um so die Fahrten des Crafters zurückzurechnen. Wir stellten fest, dass das in der Kürze der Zeit nicht hinhauen wird. Daher haben wir uns für ein halbautomatisches Verfahren entschlossen, bei dem eine Benutzereingabe erfolgt und der Rest von der Software visualisiert wird. Die Daten aus dem Fahrtenschreiber bestehen aus einer Zeitangabe sowie einer Geschwindigkeitsangabe in Kilometern pro Stunde. Die haben wir in Meter pro Sekunde umgerechnet und aufaddiert. So kam eine Kilometrierung heraus, mit der wir jeden Zeitpunkt mit einer Meterangabe kombinieren konnten. Über diese Kilometrierung konnten wir die Geschwindigkeit auf potenzielle Routen abbilden, die in auf Karten visualisiert wurden. So konnten wir nach zwei Tagen den wahrscheinlichen Tatort lokalisieren.

Dafür mussten Sie aber wissen, wo die Fahrt losging oder endete?

Für zumindest irgendeinen Zeitpunkt innerhalb eines Tages, den der Fahrtenschreiber darstellt, brauchten wir einen Punkt, wo das Fahrzeug tatsächlich gewesen ist. Ob das am Anfang, am Ende oder während der Fahrt war, ist dabei völlig egal. Hilfreich war, dass es zum Beispiel Zeugenaussagen gab, die den Crafter zu bestimmten Zeiten gesehen haben. Für den Tattag wussten wir die Startzeit von einer Bushaltestelle in Klötze, dem Wohnort von Kezhias Mutter.

Auf diesem ehemaligen Gelände einer LPG bei Jeggau (Altmarkkreis) hatte der Angeklagte Kezhias Leiche zunächst zwischengelagert. © Funke Medien Niedersachen | Hendrik Rasehorn

Was lässt eine Route plausibel oder unplausibel erscheinen?

Der Fall spielt vor allem im ländlichen Raum, in der Altmark sowie in den Kreisen Gifhorn und Helmstedt. Für uns waren daher die die Ortsdurchfahrten entscheidend, wenn der Crafter abbremsen musste, oder Kreuzungen, wenn er ganz zum Stillstand kommt. So ein Fahrverhalten ist plausibel. Unplausibel wäre es im Gegenteil, wenn der Crafter mit Tempo 90 durch eine 90-Grad-Kurve fahren würde. Wir haben also immer geprüft, was auf den jeweiligen Strecken physisch und physikalisch mit diesem Fahrzeug möglich ist. Langsamfahrt-Phasen auf ausgebauten Straßen wären verdächtig, aber würden eine mögliche Route nicht gleich ausschließen. Anders wäre es mit einer Tempo-30-Schleichfart über die Autobahn - so eine Route würden wir ausschließen. Wir haben die Informationen aus den Daten stets gewichtet - übrigens streng wissenschaftlich nach dem Vieraugen-Prinzip. Natürlich ist es für uns umso hilfreicher, wenn ein Fahrer zielorientiert fährt. Um den ersten Ablageort der Leiche zu bestimmen, haben wir dennoch ziemlich lange gebraucht. Wir verfolgten zunächst eine falsche Idee.

Was war das für ein Irrweg?

Wir schauen ja selbst Krimis und haben gedacht, wäre Kezhia tot, hätte der Täter ihre Leiche in einem Waldstück verscharrt. Deshalb hatten wir für den Tattag und mit Blick auf die Rückfahrt des Crafters jegliche Route geprüft, die in ein Waldstück führen könnte. Damit sind wir immer wieder gescheitert. Vier Tage hat unsere Routenberechnung für die Rückfahrt gedauert. Schließlich kam heraus, dass der Crafter ein LPG-Gelände angesteuert hat.

Sie konnten also die Fahrten des Tattages zurückberechnen. Wie ging es weiter?

Als die Kripo sah, dass unser Verfahren funktioniert, hat sie uns weitere Daten übermittelt. Kezhia verschwand am 4. März (Samstag). Am 7. März (Dienstag) hatte der Angeklagte sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. In den Nächten davor von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag unternahm der Angeklagte jeweils Nachtfahrten. Auch diese Fahrten konnten wir rekonstruieren: Beide hatten das Kieswerk Bahrdorf als Ziel. Die Ermittler schickten uns noch weitere Fahrtenschreiberdaten, aber diese Auswertung konnten wir nicht mehr leisten. Deshalb haben wir eine einfache Software geschrieben, mit der die Ermittler mögliche Routen ermitteln konnten.

Auf dem Gelände des Kieswerks Bahrdorf vergrub der Angeklagte die Leiche. © FMN | Erik Beyen

Wie war das, als Sie die Rückmeldung vom Leichenfund bekamen?

Wir waren uns sicher, dass Kezhia im Kieswerk vergraben liegen muss. Am 8. April (Ostersamstag) hatten wir der Polizei dieses Ergebnis übermittelt und gingen davon aus, dass in der Woche nach Ostern der Leichnam gefunden werden würde. Es dauerte noch bis zum 20. April. Hinterher wurde uns klar, warum: Die Leiche war mithilfe eines Minibaggers in einer zwei Meter tiefen Grube verscharrt worden. Das hat der Polizei Schwierigkeiten bereitet, den richtigen Ort auf dem Gelände zu finden. Als die Rückmeldung vom Fund kam, haben wir uns bestätigt gefühlt. Es war für uns alle das erste Mal, dass wir in polizeiliche Ermittlungen einbezogen wurden.

Es war auch Ihr erster Auftritt vor Gericht als sachverständiger Zeuge. Wie war das?

Es wäre etwas Anderes gewesen, wenn der Angeklagte kein Geständnis abgelegt hätte. Dann wäre meine Befragung wohl ein bisschen anders verlaufen und wahrscheinlich hätte ich davor etwas Bammel gehabt. So war es relativ entspannt. Dass der Angeklagte zwei Reihen hinter mir saß, habe ich nicht wirklich im Geist gehabt.

Der Bruder der Getöteten dankte Ihnen nach Ihrer Aussage im Prozess. Was bedeutet Ihnen das?

Es war noch einmal eine Bestätigung unserer Arbeit. Man könnte schließlich auch sagen: Wir konnten ja nicht helfen, Kezhia noch lebend zu finden. Das stimmt leider. Wir haben nur den Ort, wo ihr Leichnam vergraben wurde, identifiziert. Aber für die Angehörigen bedeutete dies eine Erleichterung, weil ihre Ungewissheit vorbei war.

Welche Möglichkeiten sehen Sie für Ihre Arbeit?

Auch wenn alle digitalen Fahrtenschreiber künftig mit GPS ausgerüstet sein werden, werden Löschroutinen aus Datenschutzgründen beibehalten. Ermittler könnten auch in Zukunft auf unsere Anwendung zurückgreifen. Aus unserer Sicht als Geoinformatiker stellt sich die spannende Frage, wie wir die Software stärker automatisieren können, denn dann könnte die Polizei die Anwendung für eine größere Anzahl von Delikten nutzen, nicht nur für Kapitalverbrechen, sondern zum Beispiel im Bereich der Überwachung oder bei Schlepperkriminalität. Wir haben uns ein Konzept für eine automatisierte Verfolgung überlegt und werden in den nächsten ein bis zwei Jahren daran weiter arbeiten.

Der Grabstein von Kezhia auf dem Friedhof von Klötze (Altmarkkreis) © Funke Medien Niedersachen | Hendrik Rasehorn

Durch den Datenschutz werden Grenzen gezogen.

Die EU-Richtlinien sind da relativ streng. Man muss im Umgang mit solchen Daten durchaus vorsichtig sein. Man neigt ja immer dazu, zu sagen, dass das mit dem Datenschutz übertrieben wird. Aber der Fall Kezhia verdeutlicht, dass man mit Daten, die auf den ersten Blick relativ harmlos aussehen, relativ viel anfangen kann.

Im Prozess vor dem Landgericht Stendal wurde bereits an sieben Tagen verhandelt. An Tag 2 wurden Ermittler zum Fall befragt: Ihnen hatte der Angeklagte offenbart, dass Kezhia angeblich unbedingt ein Kind wollte und unter Depressionen litt. Im Prozess kam auch heraus, dass der Angeklagte Tino B. offenbar Beziehungen zu mehreren Frauen unterhielt. Er versuchte außerdem im Internet ein tödliches Schlafmittel zu bestellen und googelte nach dem Unterschied zwischen „lebenslang und lebenslänglich“. An Verhandlungstag 6 sagte die Mutter der Getöteten aus. Die Öffentlichkeit wurde dafür ausgeschlossen. An Tag 7 wurden mehrere Angehörige des Angeklagten vernommen: Seine Ehefrau, sein ältester Sohn und sein Vater nahmen aber ihr Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch. Zeugenvernehmungen sind noch bis Anfang Dezember geplant.