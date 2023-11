Braunschweig. Profiler Axel Petermann ist Co-Autor eines neuen Thrillers. „Der Sandmann“ ist Teil der neuen „Crime Box“ unseres Verlags.

Axel Petermann ist Deutschlands bekanntester Profiler. Doch auch als True Crime-Autor hat er sich einen Namen gemacht. In mehreren Büchern schrieb er über seine Ermittlungen. Nun hat er gemeinsam mit Bestseller-Autorin Petra Mattfeldt einen neuen Thriller veröffentlicht: „Im Kopf des Bösen - Der Sandmann“. Das Buch wurde inspiriert vom realen Fall des Adolf Seefeld. Das Autorenduo holt den deutschen Serienmörder in die Gegenwart und lässt die Protagonisten den Täter mithilfe der realen Methoden der Fallanalyse überführen. Das Finale des Buchs - so viel sei verraten - spielt in Wernigerode.