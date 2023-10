Stendal. 5. Prozesstag: Um den Angeklagten zu überführen, suchten die Ermittler Beweise in seinen Handys und holten sich außerdem Hilfe aus der Wissenschaft.

Im Prozess um den Tod der 19-jährigen Kezhia hatte der 23 Jahre ältere Angeklagte, ihr Geliebter Tino B., am 3. Prozesstag vor dem Landgericht Stendal ein Geständnis abgelegt: Ja, er hat sie in einem Waldstück im Kreis Gifhorn erstochen und ihre Leiche in einem Kieswerk bei Bahrdorf verbrannt und vergraben. In der Erklärung, die seine Anwältinnen verlasen, stritt er Mord ab. Er stellte die Tötung als Folge einer angeblichen Bedrohung durch die Frau dar, sie hätte ihn zum Sex zwingen wollen. Diese Situation soll ein Trauma bei ihm ausgelöst haben, das er in seiner Gefängniszeit erlitten haben will.