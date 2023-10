Gieboldehausen. Holzständerbauweise und Dämmmaterial erschweren den Einsatzkräften die Arbeit - die Etage des Neubaus wird vollständig zerstört.

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Freitag in Gieboldehausen ein Rohbau in Brand geraten. Darüber informiert die Polizei. Das Feuer brach ersten Ermittlungen zufolge vermutlich im Obergeschoss des zweistöckigen Hauses aus. Die in Holzständerbauweise errichtete Etage wurde völlig zerstört.

Zeugen meldeten den Brand in der Nacht per Notruf bei der Feuerwehr. Diese erschien mit einem Großaufgebot. Neben der Wehr aus Gieboldehausen, waren noch die Wehren aus Herzberg, Rüdershausen, Rollshausen und Bilshausen eingesetzt. Weiterhin waren ein Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Holzständerbauweise und des Dämmmaterials schwierig und dauerten bis in den Morgen hinein an. Die Schadenshöhe konnte nicht abschließend beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an, der Brandort wurde beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05527/84610 zu melden.