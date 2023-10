St. Andreasberg. Ab 25. Oktober wird in St. Andreasberg im Harz eine neue Folge der Fernsehserie Harter Brocken gedreht. Derzeit werden die Drehorte begutachtet.

Von Mittwoch, 25. Oktober, an wird in St. Andreasberg wieder eine neue Folge der erfolgreichen Krimi-Reihe „Harter Brocken“ gedreht, wie die Goslarsche Zeitung zuerst berichtete. Zudem steht fest, dass die Folge mit dem Titel „Goldrausch“, die vor einem Jahr in der Bergstadt gedreht worden ist, am Samstag, 18. November, um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden soll (am 16. November Start in der Mediathek).