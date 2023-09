Nacht der Nächte: Magnifest Braunschweig platzt aus allen Nähten

Braunschweig In dieser Nacht wurden Rekorde gebrochen, und hoffentlich blieb alles heil. Die beste Nachricht: So geht es jetzt am Sonntag weiter.

Nein, so voll war das Magniviertel wirklich noch nie. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Magnifest 2023 wurden Rekorde gebrochen. Mehrere 10.000 Menschen drängten sich auf engstem Raum in den Straßen und Gassen des Magniviertels, nur schubweise kam man voran.

Nur schubweise kam man in den Straßen und Gassen des Magniviertels noch voran. Foto: Bernward Comes / FMN

Dicht umlagert zahlreiche Stände mit Getränken und Kulinarischem, gewaltige Menschentrauben vor den Bühnen. Alles mehr als sonst, größer als sonst, letztlich eine neue Dimension Magnifest. Es ist keine Frage: Nach dieser Nacht der Nächte wird man Bilanz ziehen müssen. Und es wird wohl auch die Frage aufgeworfen werden, wieviel Magnifest das Magniviertel tatsächlich vertragen kann.

Falls nichts passiert ist, was man am Sonntagvormittag besser sehen wird, darf jedoch gesagt werden: Nach der Zwangspause, in der das Magnifest durchaus auch zur Disposition stand, und nach der Corona-Pandemie war gerade dies vielleicht der kraftvolle Neustart, den die Stadtgesellschaft bei allerdings auch phantastischem Spätsommerwetter euphorisch goutiert.

Genuss und Lebensfreude pur im Magniviertel beim Magnifest: Bühnen, Getränke- und Essensbuden satt. Foto: Bernward Comes / FMN

Und man muss auch sagen: So viel Konkurrenz in der ganzen Stadt wie an diesem Super-Veranstaltungs-Wochenende hatte das Magnifest noch nie. Dass die Sause im Magniviertel dennoch derart eindrucksvoll reüssierte, spricht für sich.

Höhepunkt am Samstagabend, in Festivalatmosphäre auf einem wirklich rappelvollen Magnikirchplatz gefeiert: der Auftritt der Pur-Coverband „Abenteuerland“. Thomas Große (Bass), Stefan Koopmann (Gitarre), Carsten Heinze (Gesang), Gerd Leue (Schlagzeug) und Berthold Weber (Keyboards) begeisterten das Publikum und wurden gefeiert fast wie das Original.

Die Pur-Coverband „Abenteuerland“ begeisterte das Publikum auf dem Magnikirchplatz und wurde gefeiert fast wie das Original. Foto: Bernward Comes / FMN

Auch auch die Bands und Acts auf den anderen Bühnen fanden ihr Publikum. Und, ja, derart in Form und mit Magnetwirkung für Massen hatte man das Magniviertel tatsächlich noch nie gesehen. Ob es letzten Endes auch allen gefiiel, die da wohnen und leben, auch darüber wird man vermutlich in den nächsten Tagen noch mehr hören und lesen.

Und das Beste: Das Magnifest ist noch nicht vorbei! Zum Abschluss lockt noch ein magischer Sonntag ab 11 Uhr (bis 19 Uhr) , wieder bei herrlichstem Sonnenschein.

Gut zu wissen für Familien: Am Löwenwall gibt es eine „Kinderwelt“ mit einem Abenteuerland, das mit Spielen, Aktivitäten und Unterhaltung für die Kleinen gefüllt ist. Und: Am Ägidienmarkt wartet zudem eine „historische Zeitreise“ auf die Besucher – mittelalterliche Speisen, Feuerspektakel und Wahrsagerei inklusive.

Der Rest ist zum Abschluss eines Traum-Wochenendes wieder eine Magni-Meile der Superlative!

Das Magnifest-Programm zum Abschluss am Sonntag, 10. September:

- Live-Podcast Yes BS mit Chris Rank (Riptide) und Yvonne Winkler (Yoga Ambiente), Kirchplatzbühne, 11 bis 11.45 Uhr

- Steve Reeves (Irischer Singer-Songrwiter), Irische Bühne, 11 bis 15 Uhr

- Salsa-Tanzkurs mit DJ Wilfredo and Friends, 89.0-RTL-Bühne, 11 bis 18.30 Uhr

- Crazy Cats (Gitarre, Gesang, Rythmus), Kirchplatzbühne, 12 bis 12.45 Uhr

- Blues Power (Blues), Museumsbühne, 12 bis 14.30 Uhr

- T-Tanzstück (Luftakrobatik), Kirchplatzbühne, 13 bis 13.15 Uhr

- E-Motion (zeitgenössischer Tanz), Kirchplatzbühne, 13.30 bis 14 Uhr

- Auftritt Tanzschule Hoffmann, 89.0-RTL-Bühne, 14 bis 17 Uhr

- T-Tanzstück (Luftakrobatik), Kirchplatzbühne, 14.15 bis 14.30 Uhr

- Groovelastics (Funk, Soul), Kirchplatzbühne, 15 bis 16.30 Uhr

- 2-Klang-Affäre (Schlager und Pop), Museumsbühne, 15 bis 16.30 Uhr

- Alex Walker and the Peaky Pluckers (Irish Folk, Pop-Rock), Irische Bühne, 15 bis 19 Uhr

- Kizuki (Deutschrap), Museumsbühne, 16.30 bis 17 Uhr

- The Legend of Sabs (Pop-Rock, Alternative-Rock), Museumsbühne, 17.30 bis 19 Uhr

- Maniax (Pop, Rock), Kirchplatzbühne, 17.30 bis 19 Uhr