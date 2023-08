Wolfsburg Die Fahrbahn der B 188 in Vorsfelde soll am Mittwoch fertiggestellt werden. Die Neuhäuser Straße bleibt dagegen noch länger Baustelle.

Beinahe abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der B 188 in Vorsfelde. Am Mittwochmittag stand die Straße kurz vor der Wiederfreigabe.

Verkehr in Wolfsburg

Verkehr in Wolfsburg Wolfsburger Nadelöhr: Stadt gibt B 188 in Vorsfelde wieder frei

Wolfsburgs größte Ferienbaustelle ist beinahe abgeschlossen: Spätestens am Donnerstag, 17. August, soll der Verkehr wieder über die Mittellandkanalbrücke in Vorsfelde rollen. Umleitungen über die Berliner Brücke und die A 39 gehören dann der Vergangenheit an.

Die Stadt Wolfsburg kündigte am Nachmittag an, die Vollsperrung der Bundesstraße 188 in Vorsfelde aufzuheben. Im Laufe des Mittwochs würden die Absperrungen zurückgebaut. „Die Grunderneuerung der Fahrbahn, die die kompletten Sommerferien andauerte, wird fristgerecht fertiggestellt“, heißt es aus der Pressestelle im Rathaus. Aktuell fänden noch Restarbeiten wie die Fahrbahnmarkierung statt.

B 188 in Vorsfelde: Stadt Wolfsburg gibt Kanalbrücke frei

Die Kommune hatte die B 188 zwischen der Kanalbrücke und der Shell-Tankstelle in den Ferien grunderneuern lassen, ebenso wie die Kreuzung Helmstedter Straße/Neuhäuser Straße. Während die vor allem für Berufstätige aus dem Landkreis Helmstedt und Sachsen-Anhalt wichtige Pendlerstrecke nun bald wieder frei ist, bleibt die Neuhäuser Straße in Vorsfelde noch gesperrt. Denn zwischen der Kreuzung und der Schlesierstraße laufen weiterhin Bauarbeiten. Sie dauern voraussichtlich bis zum 8. September, wie die Kommune mitteilt.

Die Neuhäuser Straße in Vorsfelde bleibt noch bis September Baustelle. Foto: Darius Simka / regios24

Autofahrer müssen ausweichen. Die Umleitung für die gesperrte Neuhäuser Straße soll nach Angaben der Kommune über Parallelstraßen wie die Straße Am Bahnhof, die Heinrich-Jasper-Straße und die Fritz-Weiberg-Straße führen.

In der Neuhäuser Straße bauen sowohl der Wasserverband Vorsfelde als auch die Stadt Wolfsburg: Der Wasserverband ersetzt eine rund 120 Meter lange, marode Trinkwasserleitung, die zu brechen drohte. Die Straße muss dafür aufgerissen werden, die Kommune saniert sie im Anschluss.

Stadtbaurat dankt Verkehrsteilnehmern für Geduld

In diesen Sommerferien gab es in Wolfsburg außergewöhnlich viele Straßenbaustellen. Insbesondere die Brückensperrung in Vorsfelde ging anfänglich trotz ausgeschilderter Umleitungen mit einem Verkehrschaos einher.

Viele zeitweise gesperrte Strecken sind inzwischen aber wieder befahrbar. In der vergangenen Woche wurden die Imperial-Kreuzung und die Stadtwaldstraße freigegeben. „Alle Baustellen verliefen reibungslos, wurden zügig und fristgerecht umgesetzt“, freut sich Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Er bedankt sich angesichts der Vielzahl an Sommerbaustellen bei allen Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und das entgegengebrachte Verständnis.

Ferienbaustellen wurden pünktlich fertig

Nach Auskunft der Stadt gelang es den Baufirmen allenthalben, die Zeitpläne einzuhalten: Die Bauarbeiten auf der Braunschweiger Straße wurden am 22. Juli abgeschlossen. Auch die Asphaltarbeiten auf der Stadtwaldstraße seien im Zeitplan geblieben.

Nur bis zum 10. August statt bis zum 11. August dauerten die Straßenarbeiten an der Imperial-Kreuzung. Hier musste im Bereich der Bushaltestellen der Beton ersetzt werden, die Kleiststraße war dafür gesperrt. Ohne Störungen verliefen nach Angaben der Kommune auch die Fahrbahnarbeiten am Nordkopf-Tunnel und die Reinigung der Tunnelröhren im Juli. „Obwohl dieses unter laufendem Verkehr stattgefunden hat, waren kaum Verkehrsbeeinträchtigungen spürbar“, resümiert die Stadt Wolfsburg.

An der Heinrich-Nordhoff-Straße und Dieselstraße wird noch gebaut

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße kann es dagegen weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie berichtet, wird an der Haupteinfallstraße im Auftrag der Volkswagen-Kraftwerk-Gesellschaft eine Fernwärmeleitung erneuert. Zudem erneuert die LSW eine Trinkwasserleitung. Die im Frühjahr begonnenen Leitungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Oktober.

Die bisher als Umleitungsstrecke für die B 188 benötigte Dieselstraße wird ab Donnerstag, 17. August, Baustelle. Auch hier finden Leitungsarbeiten der LSW Netz statt. Das Unternehmen hat Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen zur Trinkwasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung angekündigt, die bis zum Ende des Jahres dauern sollen. Los geht es mit Arbeiten an der Kreuzung Dieselstraße/Lerchenweg.